H Xiaomi, γνωστή για τις τεχνολογικές καινοτομίες της ιδίως στην κινητή τηλεφωνία, έχει εισέλθει στον κόσμο του αυτοκινήτου εδώ και δύο χρόνια. Ηδη λάνσαρε το sedan SU7, το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα το 2023 και ανακοίνωσε τα σχέδιά της να γίνει ένας από τους πέντε μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο.

Με το δεύτερο ηλεκτρικό της όχημα, το SUV YU7, που πωλείται τώρα και στην Κίνα, η Xiaomi Auto είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες αυτοκινήτων στην εγχώρια αγορά της, με περισσότερα από 80.000 αυτοκίνητα να έχουν παραδοθεί μόνο το τελευταίο τρίμηνο (ετήσια αύξηση σχεδόν 200%) και θέτει τις βάσεις για να ξεκινήσει σύντομα τις διεθνείς εξαγωγές αυτοκινήτων.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, William Lu, δήλωσε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι η Xiaomi Auto σχεδιάζει να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων το 2027, έχοντας πρόσφατα μοιραστεί μια φωτογραφία ενός SU7 με γερμανικές πινακίδες στον λογαριασμό του στο Weibo.

Πριν όμως λανσάρει τα αυτοκίνητά της στο εξωτερικό, η Xiaomi πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα παραγωγής στο εργοστάσιό της στο Πεκίνο. Οι χρόνοι αναμονής για το SU7 είναι αυτήν τη στιγμή 41 εβδομάδες.

Τα ηλεκτρικά οχήματα της Xiaomi είναι πιθανό να απευθύνονταιστην premium κατηγορία αυτοκινήτων στην Ευρώπη, αφού προσφέρουν και τεχνολογία όσο και επιδόσεις.