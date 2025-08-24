Ο Χρήστος Ζαφείρης αγωνίστηκε ξανά με τη Σλάβια, ενώ ο προπονητής του μίλησε ανοιχτά για την αξία του και παραδέχθηκε πως η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ προχωρά ως η καταλληλότερη λύση. Ο 22χρονος διεθνής χαφ αναμένεται τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές και επίσημη παρουσίαση.

Σε αντίθεση με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στη Γιάμπλονετς, όπου είχε παρακολουθήσει τον αγώνα από τον πάγκο, ο Χρήστος Ζαφείρης πήρε αυτή τη φορά χρόνο συμμετοχής με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας.

Ο 22χρονος διεθνής χαφ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 69ο λεπτό αντί του Μόουζες, με τον Γίντριχ Τρπισόφσκι να επιλέγει να τον χρησιμοποιήσει παρά τις αντιδράσεις μερίδας οπαδών στα social media.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Σλάβια αναφέρθηκε ανοιχτά στον Ζαφείρη:

«Φάνηκε στο ματς με τη Γιάμπλονετς, όπου δεν αγωνίστηκε και μας έλειψε. Ωστόσο μέσα στην εβδομάδα η κατάσταση βελτιώθηκε, στις προπονήσεις ήταν πολύ καλός και γι’ αυτό τον χρησιμοποιήσαμε. Είναι ίσως ο πιο δυνατός μας ποδοσφαιριστής όταν προωθείται και σίγουρα τον χρειαζόμαστε, κάτι που το επιβεβαίωσε ξανά σήμερα», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μιλήσαμε μαζί του και αν γινόταν τώρα η αλλαγή, θα επρόκειτο για μεγάλο πλήγμα στην ομάδα. Θα έπρεπε να ψάξουμε άμεσα αντικαταστάτη και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να καλύψεις ένα τέτοιο κενό. Δίνει το 100%, είναι από τους καλύτερους μας παίκτες. Ο σύλλογος έχει τέσσερις μήνες για να αποφασίσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, η παραμονή του για ένα εξάμηνο είναι η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές».

Ο Ζαφείρης αναμένεται τη Δευτέρα (25/8, 15:45) στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πτήση για να ολοκληρώσει τα τυπικά και να παρουσιαστεί από τον ΠΑΟΚ, βάζοντας την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Δικεφάλου και μία από τις ακριβότερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το ύψος του deal να φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.