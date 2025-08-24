Τον άλλο μήνα η Ευρωλίγκα αποφασίζει για τον τόπο διεξαγωγής του επόμενου φάιναλ φορ και η Αθήνα πλέον είναι αγκαλιά με τη φιλοξενία του κορυφαίου event της διοργάνωσης και φαίνεται ότι θα επικρατήσει κατά κράτος του Βελιγραδίου που ήταν το αρχικό φαβορί.

Ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, Σέρβος, Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήταν σαφέστατα υπέρ της επιλογής της πατρίδας του και βρισκόταν ακριβώς στο αντίπαλο

στρατόπεδο από τον CEO της λίγκας, Παούλιος Μοτεγιούνας που «ψήφιζε» από την αρχή Αθήνα.

Όμως η κόντρα που έχει ανοίξει – και ο Μποντίρογκα – με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς μόνο κακό κάνει στο Βελιγράδι με τον Ντέγιαν να έχει αλλάξει ρότα και να ετοιμάζεται να επιστρέψει ως παράγοντας τον επόμενο Μαϊο, στο γήπεδο όπου δοξάστηκε ως παίκτης του Παναθηναϊκού το ΟΑΚΑ, ή όπως είναι πλέον η ονομασία του Telecom Center Athens.

Και ενώ το φάιναλ φορ ακόμα δεν έχει αποφασιστεί επίσημα (όμως και χθες ο γενικός διευθυντής της Stark Arena στο Βελιγράδι παραδέχτηκε ότι όλα έχουν κριθεί υπέρ της ελληνικής πρωτεύουσας) μια άλλη μεγάλη διοργάνωση «έκλεισε» για το ίδιο γήπεδο. Και αναφερόμαστε στο μεγάλο τουρνουά τένις της ATP που φέρνει στη χώρα μας, ο κορυφαίος τενίστας όλων των

εποχών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς που μάλιστα χθες τοποθετήθηκε επί του θέματος και για τη μεταφορά του μεγάλου αυτού event από το Βελιγράδι στην Αθήνα.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θέλαμε να μεταφέρουμε το τουρνουά, δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα, όπου

πραγματικά μας υποδέχθηκαν πολύ φιλικά. Είναι πολύ χαρούμενοι που θα έχουν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τέτοιο τουρνουά για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’90. Είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα,που είναι μεγαλύτερη χώρα από τη Σερβία, αλλά είμαστε παρόμοιοι όσον αφορά τη νοοτροπία. Αγαπούν το μπάσκετ, αγαπούν τον αθλητισμό, και στο τένις έχουν τώρα τον Τσιτσιπά και τη Σάκκαρη, που είναι ήδη εδώ και χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, και το τένις γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Ανυπομονούμε, γιατί το τουρνουά θα διεξαχθεί στην OAKA, το οποία

είναι μεγάλο και υπέροχο. Παρακολουθώ συνέχεια μπάσκετ, ελπίζω η προσέλευση να είναι μεγάλη» τόνισε Νόβακ Τζόβοκιτς που βρίσκεται πλέον σε ανοιχτό πόλεμο με τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο τελευταίος ήταν ο μεγαλύτερος υπέρμαχος του Νόλε το 2022 με την περιπέτειά του στην Αυστραλία όταν απελάθηκα από το Αυστραλιανό Οπεν επειδή δεν είχεεμβολιαστεί για τον κορονοϊό.

Όμως τα πράγματα άλλαξαν άρδην, ιδιαίτερα μετά το τραγικό δυστύχημα στο Νόβισαντ, όπου στις 1 Νοεμβρίου 2024, κατέρρευσε η στέγη του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης και είχε ως αιτία να σκοτωθούν 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και ενός εξάχρονου παιδιού.

Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και φοιτητές διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης (είχε παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Μίλος Βούτσεβιτς) και ο Τζόκοβιτς και η γυναίκα του Γέλενα από την πρώτη στιγμή είχαν πάρει το μέρος των φοιτητών.

«Σερβία… Ιστορία! Μεγαλειώδες», είχε γράψει ο Τζόκοβιτς στα κοινωνικά δίκτυα για μια από τις συγκεντρώσεις των φοιτητών ενώ αργότερα έγραψε στο Χ τον Δεκέμβριο του 2024:

«Ως κάποιος που πιστεύει βαθιά στη δύναμη της νεολαίας και την επιθυμία της για ένα καλύτερο μέλλον, θεωρώ σημαντικό η φωνή της να ακουστεί. Η Σερβία έχει τεράστιο δυναμικό και η μορφωμένη νεολαία είναι η μεγαλύτερή της δύναμη. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι κατανόηση και σεβασμός. Μαζί σας, Νόβακ».

Επίσης εμφανίστηκε στο ντέρμπι του Βελιγραδίου ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα με μπλουζάκι που έγραφε: «Οι φοιτητές είναι πρωταθλητές».

Μέσα από την κόντρα των ανδρών και κυρίως με τα θέματα που έχει πλέον ο αθλητισμός (και κυρίως τα μεγάλα αθλητικά event) στη Σερβία, η Αθήνα είναι η μεγάλη κερδισμένη.