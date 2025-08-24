Το «μπαμ» του καλοκαιριού είναι επίσημο. Ο Ρενάτο Σάντσες, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη «βούλα».

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν, το μεσημέρι της Κυριακής (24/08), το μονοετή δανεισμό του Πορτογάλου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το άλλοτε παιδί «θαύμα» της Μπενφίκα, έρχεται στην Ελλάδα, ώστε να… αναγεννηθεί, υπό της οδηγίες του ποδοσφαιρικού του πατέρα. Του Ρουί Βιτόρια.

Ο 28χρονος άσος, μίλησε στο επίσημο κανάλι του «Τριφυλλιού» στο YouTube.

Στις πρώτες του στιγμές, ως «κάτοικος» Αθήνας, τοποθετήθηκε τόσο για τον 55χρονο τεχνικό, όσο και για το τι τον ώθησε να επιλέξει τον Παναθηναϊκό.

Τα λόγια του, αν μη τι άλλο, κολακευτικά!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρενάτο Σάντσες

«Πήρα προσωπικά την πρωτοβουλία να έρθω. Είμαι χαρούμενος που θα φοράω αυτή τη φανέλα… Το πιο σημαντικό είναι να εκπροσωπείς τον σύλλογο και τα χρώματά του με τον καλύτερο τρόπο. Ο στόχος κάθε παίκτη είναι κάθε φορά να εκπροσωπεί τα χρώματα που φορά.

Είναι μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν ήταν δύσκολο να τον επιλέξω. Μάχεται για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είχα αμφιβολίες. Ο προπονητής αποτέλεσε κλειδί και ο σύλλογος έκανε προσπάθεια και το ίδιο το πρότζεκτ ήταν κίνητρο για να έρθω στον Παναθηναϊκό.

Στη ζωή συμβαίνουν διάφορα. Ήταν ο πρώτος μου προπονητής ο Ρουί Βιτόρια. Θα είναι πάλι μια καλή συγκυρία. Θα συνεννοηθούμε καλά. Είχαμε και φιλική σχέση και κερδίσαμε τίτλους. Θα προσπαθήσουμε να ξαναζήσουμε τις καλές εμπειρίες.

Μίλησα περισσότερο με τον προπονητή, με άλλους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει βέβαια στην ομάδα, αλλά είχαν αγωνιστεί στην Ελλάδα και μου είπαν όμορφα πράγματα για τη χώρα και την Αθήνα…

Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω κάνει προετοιμασία σε σύγκριση με άλλους παίκτες που ξεκίνησαν 1-2 μήνες νωρίτερα, αλλά αισθάνομαι καλά. Θα χρειαστώ 2-3 εβδομάδες για να είμαι πλήρως έτοιμος και στην καλύτερή μου φόρμα.

Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Ρενάτο Σάντσες