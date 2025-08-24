O ΠΑΟΚ, φιλοξενεί απόψε (24/08, 21:00), την ΑΕΛ, για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά», στοχεύει σε μια ιδανική εκκίνηση, έχοντας στο πλευρό του τον κόσμο του, που αναμένεται να γεμίσει την «Τούμπα».
Οι «ασπρόμαυροι», προέρχονται από την ήττα, με σκορ 1-0, από τη Ριέκα, για τα play-offs του Europa League. Έτσι, έχουν και το μυαλό τους στη ρεβάνς της Πέμπτης (28/08, 20:30), κόντρα στους Κροάτες.
#FinalScore at Stadion Rujevica: HNK Rijeka – PAOK FC 1-0.
Πριν λίγα λεπτά, έγινε γνωστή και η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός, προχώρησε σε εκτεταμένο «rotation».
Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα και Ιβανούσετς, θα πάρουν ανάσες, ενόψει Ριέκα.
Σάστρε, Λόβρεν, Τέιλορ και Χατσίδης, τα τέσσερα νέα πρόσωπα, της 11αδας των Θεσσαλονικιών.
Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας.
Η 11αδα του του ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.
Στον πάγκο: Γκουσεσασβίλι, Κένι, Κετζιόρα, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβάνουσετς, Πέλκας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Μύθου.