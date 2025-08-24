Για να τον Άρη και τον αγώνα κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο, δεν ήταν το θέμα πώς θα κερδίσει. Έπρεπε απλά να πάρει το ματς πάση θυσία. Και αυτό έκανε.

Παρότι τα πράγματα άρχισαν να γίνονται δύσκολο όσο περνούσε η ώρα και δεν ερχόταν το γκολ, ευτυχώς η άμυνα ξελάσπωσε άπαντες και χάρισε στους Θεσσαλονικείς ένα «τρίποντο» αποσυμπίεσης από το βαρύ κλίμα των προηγούμενων εβδομάδων. Οχι ότι… καθάρισε και όλα καλά. Προφανώς και όχι! Τουλάχιστον, όμως, πήρε μία «ένεση» ηρεμίας και έχει να ευχαριστεί την άμυνά του για αυτό.

Ο Φαμπιάνο και Άλβαρο παίρνουν τη δόξα με τα γκολ που καθόρισαν το ματς. Ομως καθοριστική ήταν και η συμβολή του Λόβρο Μάικιτς στην καλύτερη ευκαιρία των Θεσσαλών στο ματς.

Ο Κροάτης κράτησε όρθιο τον Άρη στη διπλή ευκαιρία του Βόλου στο 56’… Εκεί που ξεκινάει μία αλληλουχία φάσεων που καθόρισε το παιχνίδι. Ο Άρης γλίτωσε το «έμφραγμα» και μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά λυτρώθηκε με δύο γκολ. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο και αυτή η ομορφιά του. Η εναλλαγή των συναισθημάτων, που στο τέλος βρήκε -ευτυχώς- τον Άρη εκεί που ήθελε. Απλά το δίκαιο είναι να αποδοθεί το απαιτούμενο credit στον τερματοφύλακα της ομάδας.

Τι κρατάει από εκεί και πέρα

Εστιάζοντας στα αγωνιστικά, ο Άρης φυσιολογικά κρατάει τόσο θετικά όσο και αρνητικά από τη στιγμή που παραμένει ένα work in progress. Αυτό το aggressive στυλ του πρώτου μέρους είναι η ταυτότητα που θέλει να δώσει ο Ουζουνίδης στην ομάδα και σε πολλά διαστήματα ήταν αποτελεσματικό. Κάτι στο οποίο βοήθησε η αλλαγμένη, προς το καλύτερο, εικόνα των Ράτσιτς και Γένσεν. Άκουσαν πολλά αλλά κόντρα στον Βόλο παρουσίασαν και αυτοί εξέλιξη μαζί με την ομάδα.

Αντιθέτως, οι Ντιαντί και Μεντίλ αποτέλεσαν μία… παραφωνία στην αριστερή πλευρά και συγκαταλέγονται στα αρνητικά. Για τον Σενεγαλέζο είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι δεν μπορεί στα αριστερά και ο προπονητής πρέπει να βρει άλλη λύση. Για τον Μεντίλ ο Ουζουνίδης ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής και έκανε λόγο για “χαλασμένο μυαλό”, το οποίο δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Φυσικά, στα μείον για ακόμη μία φορά η ανασταλτική λειτουργία του Άρη. Έπαιξε πολύ με τη φωτιά, παίρνοντας ρίσκα με τα οποία θα πρέπει να μάθει να ζει έτσι όπως προσπαθεί να παίξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τα περιορίσει και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από συνολική δουλειά αφού δεν αφορά μονάχα τους μεσοαμυντικούς.

Για την ώρα έχουν μπροστά του μία εβδομάδα ηρεμίας να δουλέψει, να βελτιωθεί και να ετοιμαστεί. Η πρώτη του αποστολή για φέτος είναι το «2 στα 2» πριν την διακοπή και θα επιτευχθεί μόνο εάν κερδίσει τον Παναιτωλικό το επόμενο Σάββατο (30/08) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».