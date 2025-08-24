Σάλο προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην μάνατζερ της Νάσερ Γιεφσά, ο οποίος σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin δήλωσε ότι η μαχήτρια έχει αποσυρθεί από την πυγμαχίας. Ώρες αργότερα, η Γιεφσά ανακάλεσε τη δήλωσή του, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν μόνο στις πυγμαχικές υποχρεώσεις της Ιμάν Κελίφ στην πόλη της Νίκαιας, όπου έκανε τις προπονήσεις, αλλά ήταν πλέον αργά καθώς η σχετική είδηση είχε διαδοθεί ευρέως.

H ανάρτηση της Κελίφ στο λογαριασμό της στο Facebook:

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στο κοινό ότι οι αναφορές για την αποχώρησή μου από την πυγμαχία είναι ψευδείς. Οι πληροφορίες βασίζονται αποκλειστικά σε δηλώσεις ενός ατόμου που δεν με αντιπροσωπεύει πλέον με κανέναν τρόπο και το οποίο θεωρώ ότι πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου και τη χώρα μου με τις ψευδείς και κακόβουλες δηλώσεις του», έγραψε η Ολυμπιονίκης, η οποία ήθελε να καταστήσει σαφή τη δέσμευσή της για το μέλλον. «Δεν έχω ανακοινώσει ποτέ την αποχώρησή μου από την πυγμαχία. Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα, προπονούμαι τακτικά και διατηρώ τη φυσική μου κατάσταση μεταξύ Αλγερίας και Κατάρ, ενόψει των επερχόμενων αγώνων».