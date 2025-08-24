Δημοφιλή
- 1
Ολική Έκλειψη Σελήνης: Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι»
- 2
Διαστρικό αντικείμενο μπορεί να είναι διαστημόπλοιο με πυρηνική ενέργεια
- 3
Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για εκείνους που δεν τον εκδώσουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου
- 4
Συγκλονίζει το τατουάζ που έχει από την γέννησή της ο πατέρας της 4χρονης που πνίγηκε στους Παξούς
- 5
Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Δημήτρη Κωνσταντάραι είχε αποκαλύψει για τη ζωή και τον πατέρα του (vide
- 6
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου, ουρές στην Κακιά Σκάλα (video) -
- 7
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και πάλεψε μέχρι τέλους» - Η συγκινητική ανάρτηση της οι
- 8
Γυναικοκτονία στο Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο 40χρονος στην κόρη τουι θα γίνει με τα τρία ανήλικα παιδιά
- 9
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Κυριακής
- 10
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Αταλάντη: Κάλυψε τα μάτια του παιδιού για να μην δει τη νεκρή μητέρα του
Η υπεροχή του Παναθηναϊκού έναντι της ΑΕΚ στις πτέρυγες
Αν κάτι μπορεί να επισημανθεί με βάση όσα παρακολουθήσαμε στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, είναι αυτό που σχετίζεται με την (όποια) δυναμική βγάζουν οι δύο ομάδες οσάκις καλούνται να αξιοποιήσουν τα άκρα τους. Κοινώς, είτε να κάνουν επιθέσεις από τις πτέρυγες είτε να σταματήσουν τους αντιπάλους. Συμπέρασμα πρώτο: η ΑΕΚ εξακολουθεί να […]
Όταν οι γυναίκες κέρδισαν περισσότερα από έναν τελικό
Δύο χρόνια από τον ιστορικό θρίαμβο της Ισπανίας στο Μουντιάλ και τη μάχη για ισότητα στον αθλητισμό
Άρης: Υπογράφει ο Κουέστα, stand by ο Διούδης… και χαφ
Η νίκη επί του ΝΠΣ Βόλου ήταν βάλσαμο για τον Άρη και καλμάρει κάπως το κλίμα εντός του οργανισμού τού. Οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν μία εβδομάδα ηρεμίας μέχρι να υποδεχθούν τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το επόμενο Σάββατο (30/08). Ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα επανέλθουν στο προσκήνιο πάλι τα μεταγραφικά. Τα ανοικτά μέτωπα είναι συγκεκριμένα. […]
ΠΑΟΚ: Η χρονιά των «μαύρων» γενεθλίων
Η αισιοδοξία μου για την φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτό που λέμε «διάχυτη». Ούτε και συγκρατημένη έστω. Στην πραγματικότητα αισιοδοξία δεν υφίσταται και ο λόγος δεν είναι μόνο ένας. Τα προβλήματα δεν είναι ούτε λίγα, ούτε από εκείνα που λύνονται εύκολα κι απλά. Πρόκειται για συνδυασμό πραγμάτων, τα οποία είναι παραπάνω από πολύπλοκα. […]
Τρπισόφσκι για Ζαφείρη: «Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο είναι η καλύτερη λύση»
Ο Χρήστος Ζαφείρης αγωνίστηκε ξανά με τη Σλάβια, ενώ ο προπονητής του μίλησε ανοιχτά για την αξία του και παραδέχθηκε πως η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ προχωρά ως η καταλληλότερη λύση. Ο 22χρονος διεθνής χαφ αναμένεται τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές και επίσημη παρουσίαση. Σε αντίθεση με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στη Γιάμπλονετς, […]