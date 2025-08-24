Αν κάτι μπορεί να επισημανθεί με βάση όσα παρακολουθήσαμε στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, είναι αυτό που σχετίζεται με την (όποια) δυναμική βγάζουν οι δύο ομάδες οσάκις καλούνται να αξιοποιήσουν τα άκρα τους. Κοινώς, είτε να κάνουν επιθέσεις από τις πτέρυγες είτε να σταματήσουν τους αντιπάλους.

Συμπέρασμα πρώτο: η ΑΕΚ εξακολουθεί να χωλαίνει και αυτό δεν κρύβεται. Ο Ρότα δεξιά δεν πείθει ως λύση ολκής ούτε μπορεί ξαφνικά να κερδίσει την καθολική συμπάθεια του κόσμου της ομάδας του. Οσον αφορά στον Πήλιο, φιλότιμος ασφαλώς, η βελτίωσή του ωστόσο έρχεται με το σταγονόμετρο, μολονότι τον εμπιστεύονται οι προπονητές, ίσως γιατί δεν έχουν εναλλακτική. Ο δε Πενράις παραμένει άλυτος γρίφος , αλλά πώς μπορείς να τον κρίνεις με ασφάλεια όταν οι αρμόδιοι τον έχουν κυρίως για τις προπονήσεις;

Συμπέρασμα δεύτερο: ο Παναθηναϊκός βρίσκει πρόσφορο έδαφος προκειμένου να «πάρει πράγματα» από τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια. Ο Ελληνας αριστερός μπακ έκανε κόντρα στη Σαμσουνσπόρ την καλύτερή του έως τώρα εμφάνιση με τα πράσινα. Και αυτό επισημαίνεται καθόσον οι ακραίοι οπισθοφύλακες στις ισχυρές ομάδες έχουν αποστολή να συνεισφέρουν τα μέγιστα και στο επιθετικό κομμάτι. Ο Κυριακόπουλος, λοιπόν, βρήκε δίχτυα με υπέροχο βολέ και ενώ «ζύγισε» έξοχα το πόδι του, ενώ στα συν του δεν μπορεί να μην μπει πως έκανε και ορισμένες ωραίες σέντρες (έφεραν αυτές το δοκάρι του Σφιντέρσκι όπως και το σουτ του Μπακασέτα που κόντραρε σε σώματα η μπάλα). Για να αποδειχθεί πως όσοι πίστευαν ότι ο Κυριακόπουλος αδυνατεί να φανεί στο μπροστινό κομμάτι του γηπέδου, μάλλον βιάστηκαν να καταθέσουν εκτιμήσεις.

Και από δεξιά; Ο μεν Κώτσιρας ήδη βλέπει τον Καλάμπρια να κερδίζει τη θέση του δεξιού μπακ. Αργά ή γρήγορα αυτό θα συνέβαινε και όλοι το αντιλαμβάνονταν. Αλλά ο Ιταλός δείχνει να παίρνει τη φανέλα με ταχύτητα σπρίντερ. Αγωνίστηκε περίπου 35’ και έδειξε αξιομνημόνευτη φρεσκάδα. Η δίψα του πρωτάρη σε μια ομάδα; Τι κι αν έως τώρα ήταν ανενεργός; Τι κι αν γυμναζόταν μόνος του, άρα χωρίς κάποια σοβαρή προετοιμασία ενταγμένος σε σύνολο ή με συμπαίκτες; Ο Καλάμπρια μπήκε κατευθείαν στα βαθιά με ελάχιστες προπονήσεις στο Κορωπί. Θαύμα! Θαύμα! Ο Βιτόρια τον εμπιστεύτηκε γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και τον είχε ανάγκη, πλην όμως το πόσο έτοιμος είναι ο Ιταλός και τι βάσεις έχει, προφανώς θα φανεί στο εγγύς μέλλον. Με τη διαφορά πως χρειάζεται η ομοιογένεια και δέον είναι ο ενθουσιασμός της πρεμιέρας να μη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.