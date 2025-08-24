Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νίκη. Βίοι… αντίθετοι!

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, δεν κατάφερε να πάρει, ούτε σήμερα, το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν.

Στο «Craven Cottage» του Λονδίνου, οι «Κόκκινοι Διάβολοι», αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, κόντρα στη Φούλαμ, για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Οι φιλοξενούμενοι, αν και προηγήθηκαν, δεν κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό» από την Πρωτεύουσα.

Το σκορ, άνοιξε ο Ροντρίγκο Μουνίθ, με αυτογκόλ, στο 58ο λεπτό του αγώνα.

Ωστόσο, οι «Cottagers», είχαν απάντηση. Ο άλλοτε παίκτης Άρσεναλ, Εμίλ Σμιθ Ρόου, βρήκε δίχτυα στο 73′ για το 1-1.

Αυτό το σκορ, παρέμεινε ως την λήξη.

«Μοιραίος», για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο Πορτογάλος άσος, αστόχησε από τα «11» βήματα, στο 38′, και έχασε μεγάλη ευκαιρία για την πρώτη νίκη της σεζόν. Η εκτέλεση του, ήταν κάκιστη. Το σουτ του, κατέληξε πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Μπέρντ Λένο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ουδείς έμεινε ευχαριστημένος.

Η μεν Φούλαμ, έφτασε τους δύο βαθμούς. Για μια ακόμη αγωνιστική, παραχώρησε ισοπαλία. Όπως ακριβώς, είχε κάνει και κόντρα στην Μπράιτον, των Τζίμα και Κωστούλα (1-1).

Η δε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατάφερε να πάρει μόλις τον πρώτο της πόντο στο πρωτάθλημα. Είχε προηγηθεί, εντός έδρας ήττα, από την Άρσεναλ με 1-0.

Τα «σύννεφα» πάνω από τον ουρανό του «Old Trafford»… πολλά. Αυτά, «καλύπτουν» τον ήλιο του Ρούμπεν Αμορίμ, το μέλλον του οποίου, μόνο… ευοίωνο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί!

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής