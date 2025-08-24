Το «άστρο» του Τάσου Δουβίκα… λάμπει στην Ιταλία!

Ο Έλληνας άσος, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia».

Η Κόμο, επικράτησε με σκορ 2-0 της Λάτσιο στην εκκίνηση της Serie A. Με αυτόν τον τρόπο, «Lariani», μπήκαν με το «δεξί» στη σεζόν.

Douvikas e una meraviglia di Nico Paz decidono #ComoLazio 💎 pic.twitter.com/SzYsvC2Tf0 — Lega Serie A (@SerieA) August 24, 2025

Σκόρερ της αναμέτρησης, οι Τάσος Δουβίκας και Νίκο Πας.

Ο Έλληνας φορ, «άνοιξε» το δρόμο για τη νίκη της ομάδας του. Στο 47′, ο Πας, βρήκε τον άλλοτε άσο της Ουτρέχτης και αυτός με δυνατό πλασέ, νίκησε τον Προβεντέλ.

Η «μπαλωθιά» του Δουβίκα

🚨 SERIE A! 🇮🇹 Nico Paz assist, Douvikas goal. ✨ Como 1-0 Lazio 🎥 @tekkersfoot pic.twitter.com/iVCcOL87TZ — Polymarket FC (@PolymarketFC) August 24, 2025

Ο διεθνής επιθετικός, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Αυτό, ήταν το τρίτο του γκολ στη νέα αγωνιστική περίοδο, σε δυο μόλις αναμετρήσεις!

Είχε προηγηθεί η «ντοπιέτα» του, κόντρα στη Σουντιρόλ, για το Κύπελλο Ιταλίας, προ ολίγων ήμερων.

Τη νίκη του συνόλου του Σέσκ Φάμπρεγκας, σφράγισε ο Πας. Ο Ισπανός, στο 73ο λεπτό έκανε το 2-0, τελειώνοντας το ματς, με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ.

🚨🇦🇷 WHAT A FANTASTIC FREE KICK FROM NICO PAZ WITH COMO! 🤯pic.twitter.com/kyaSynR2Uh — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 24, 2025

Τέλος, ο αγώνας είχε κι άλλη μια ελληνική εκπροσώπηση.

Στον πάγκο των «Λατσιάλι», βρισκόταν ο Χρήστος Μανδάς. Ωστόσο, ο νεαρός κίπερ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής