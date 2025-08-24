Η νίκη επί του ΝΠΣ Βόλου ήταν βάλσαμο για τον Άρη και καλμάρει κάπως το κλίμα εντός του οργανισμού τού.

Οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν μία εβδομάδα ηρεμίας μέχρι να υποδεχθούν τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το επόμενο Σάββατο (30/08). Ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα επανέλθουν στο προσκήνιο πάλι τα μεταγραφικά.

Τα ανοικτά μέτωπα είναι συγκεκριμένα. Χαφ, εξτρέμ, φορ και αισίως τερματοφύλακας λόγω της διαφαινόμενης αποχώρησης του Χουλιάν Κουέστα.

Ο 34χρονος κίπερ βρίσκεται από την Παρασκευή στην Τουρκία και χθες ολοκλήρωσε τον κύκλο των ιατρικών/εργομετρικών εξετάσεων για λογαριασμό της Αντάλιασπορ.

Οι υπογραφές αναμένονται αύριο (25/08) και κάπως έτσι θα πέσουν τυποκά οι τίτλοι τέλους στην 7ετή συνεργασία των δύο πλευρών. Κάπου εκεί… μπαίνει ο Σωκράτης Διούδης.

Ο Άρης έχει συμφωνήσει προφορικά με τον 32χρόνο τερματοφύλακα, ο οποίος βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν, όμως, πρώτα να τελειώσει του Κουέστα στην Αντάλιασπορ, ώστε αμέσως μετά να καλέσουν τον Διούδη για τις τελικές επαφές και την υπογραφή του συμβολαίου του. Πιθανότατα διετούς διάρκειας.

Παράλληλα εντείνονται οι επαφές της ομάδας για την προσθήκη του ανασταλτικού μέσου τον οποίο θέλει ο Μαρίνος Ουζουνίδης, κρατώντας ακόμα ανοικτά τα μέτωπα του αριστερού εξτρέμ και του επιθετικοί που μπορεί να αποκτηθεί υπό προϋποθέσεις.