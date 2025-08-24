Η ΑΕΚ, αντιμετωπίζει απόψε (24/08, 20:15), τον Πανσερραϊκό, στην «Opap Arena», για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Η «Ένωση» προέρχεται από το 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ, για τα play-offs του Conference League. Έτσι, έχει και το μυαλό της στη ρεβάνς της Πέμπτης (28/08, 21:00), κόντρα στους Βέλγους, η οποία θα κρίνει και το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας.

Πριν λίγα λεπτά, έγινε γνωστή και η εντεκάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, έχει νέα έξι πρόσωπα, συγκριτικά με τους «11» των Βρυξελλών.

Βίντα, Πένραϊς, Ελίασον, Μάνταλος, Πινέδα και Πιερό, πήραν θέση βασικού.

Ρέλβας, Πήλιος, Λιούμπιτσιτς, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, θα πάρουν «ανάσες» ενόψει Άντερλχετ.

Εκτεταμένο «rotation» από τον Σέρβο τεχνικό.

Η 11αδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Ελίασον, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Ζίνι Πιερό.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κολιμάτσης, Κουτέσα.