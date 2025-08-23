Σπόρτινγκ είναι έτοιμη να πουλήσει τον Κόνραντ Χάρντερ στη γαλλική Ρεν και να έρθει με πολύ χρήμα στην Ελλάδα προκειμένου να κάνει δικό της τον Γιώργο Βαγιαννίδη. είναι έτοιμη να πουλήσει τονκαι να έρθει με πολύ χρήμα στην Ελλάδα προκειμένου να κάνει δικό της τον Φώτη Ιωαννίδη . Αυτό τουλάχιστον προκύπτει τις τελευταίες ώρες από «πηγές» στην Πορτογαλία, που λένε ότι ο προπονητής των πρωταθλητών της χώρας, Ρουί Μπόρζες είναι διατεθειμένος να πιέσει τη διοίκηση της ομάδας του προκειμένου να πάρει και δεύτερο Έλληνα στην ομάδα του μετά τον

Παναθηναϊκού είχε ορίσει ως τιμή πώλησης τα 30 εκατομμύρια; Για την ακρίβεια να πάρει τον διακαή πόθο όλης της Σπόρτινγκ, που ακούει στο όνομα Ιωαννίδης και για τον οποίο από πέρσι οι Πορτογάλοι έδιναν πολλά εκατομμύρια. Είναι ωστόσο ικανά αυτά τα εκατομμύρια να πείσουν τον Γιάννη Αλαφούζο να τον παραχωρήσει, όταν ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού είχε ορίσει ως τιμή πώλησης τα 30 εκατομμύρια;

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως παρά τα λεγόμενα του Αλαφούζου, ο Ιωαννίδης δύναται να παραχωρηθεί με κάπως μικρότερο ποσό. Και πως αυτή τη στιγμή οι απαιτήσεις του Παναθηναϊκού για τον Έλληνα στράικερ είναι κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ, με τη Σπόρτινγκ να φτάνει έως τώρα (σύμφωνα και με όσα αναφέρουν πορτογαλικά media) στα 22 εκατομμύρια. Διαφορά που μάλλον μοιάζει μικρή για να χαλάσει το deal, το οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά.

Εξελίξεις αναμένονται, αφενός μετά το παιχνίδι του Τριφυλλιού με την Σάμσουνσπορ, αφετέρου αφού οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Κόνραντ Χάρντερ στη Γαλλία, μιας και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η πώληση του τελευταίου που θα φέρει στη Σπόρτινγκ χρήματα τα οποία θα μπορεί να δώσει στην αγορά.

Στον Παναθηναϊκό πάντως ήδη έχουν αρχίσει να αναζητούν πιθανούς αντικαταστάτες αν ο Φώτης Ιωαννίδης τελικά αποχωρήσει από τον σύλλογο. Το όνομα του Μοχάμεντ της Ναντ, ενός σέντερ φορ εξαιρετικά ικανού στο σκοράρισμα που ο Ρουί Βιτόρια τον ήθελε και πέρσι, είναι ένα απ' αυτά που θα απασχολήσουν, με την προϋπόθεση ο παίκτης να είναι διαθέσιμος. Γιατί ήδη οι Γάλλοι έχουν προτάσεις από άλλες ομάδες της Ligue 1 (λέγεται πως τον θέλει η Λανς).