Δημοφιλή
- 1
Μερομήνια: Έρχεται βαρύς χειμώνας και... λευκά Χριστούγεννα - Προβλέψεις μήνα με το μήνα
- 2
Βασίλισσα Μάξιμα: Ξυπόλυτες και ανέμελες ζουν μαζί με την πριγκίπισσα Αριάν το δικό τους ελληνικό καλοκαίρι
- 3
Νέες ασπίδες σε ξηρά, αέρα και θάλασσα - Μπαράζ παραλαβής οπλικών συστημάτων το επόμενο τετράμηνο
- 4
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας - Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
- 5
Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για εκείνους που δεν τον εκδώσουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου
Στην Αθήνα ο Ρενάτο Σάντσες: “Τίτλους με τον Παναθηναϊκό – Έπαιξε ρόλο ο προπονητής”
Στη χώρα μας βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (22/08) ο Ρενάτο Σάντσες. Μετά την ανατροπή της τελευταίας στιγμής και τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Παρί Σεν Ζερμέν και την πλευρά του παίκτη για τον μονοετή δανεισμό του, ο Πορτογάλος χαφ ήρθε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους Πράσινους. Στο αεροδρόμιο […]
Άρης: Με… ενισχύσεις και μία έκπληξη στην πρεμιέρα
Νέα πρόσωπα και μία έκπληξη στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μαρίνος Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος αύριο (23/08) στις 20:00. Πέραν της επιστροφής του Λορέν Μορόν και του Τάσου Δώνη, ο Έλληνας τεχνικός πήρε μαζί του και τον Τίνο Καντεβέρε. Ο τελευταίος φαινόταν ότι δύσκολα θα […]
Τουρνουά Ακρόπολις: Η εθνική επικράτησε της Ιταλίας με σκορ 76-74
Η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ αντιμετώπισε την Ιταλία στην τελευταία αναμέτρηση για το Τουρνουά Ακρόπολις 2025 και επικράτησε με 76-74.
Στην προπόνηση του Άρη ο Καρυπίδης: «Υποχρεωμένοι να κερδίσουμε για να… ζεστάνουμε τον κόσμο»
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ βρέθηκε στο Ρύσιο, όπου μίλησε με τους Ρέγες-Ουζουνίδη και παράλληλα είχε την ευκαιρία να κάνει το ίδιο και με αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Στην προπόνηση του Άρη ο Καρυπίδης: «Υποχρεωμένοι να κερδίσουμε για να… ζεστάνουμε τον κόσμο»
Παρουσία του Θεόδωρου Καρυπίδη ολοκλήρωσε ο Αρης την προετοιμασία του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ βρέθηκε στο Ρύσιο, όπου μίλησε με τους Ρέγες-Ουζουνίδη και παράλληλα είχε την ευκαιρία να κάνει το ίδιο και με αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας… «Μετά την απογοήτευση της Ευρώπης, έχουμε υποχρέωση […]