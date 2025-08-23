Με τον Τάισον και τον Πέλκα να επιστρέφουν στη δράση, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την πρώτη σέντρα της Stoiximan Super League 2025-26 απέναντι στην ΑΕΛ, το βράδυ της Κυριακής (24/8, 21:00) στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα που τον είχε αφήσει εκτός με Βόλφσμπεργκερ και Ριέκα, ενώ και ο αρχηγός του Δικεφάλου άφησε πίσω του τις ενοχλήσεις στη μέση. Το ιατρικό δελτίο είναι «καθαρό» για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος άφησε εκτός αποστολής τους Σορετίρε, Μπαταούλα, Τσοπούρογλου και Μπάλντε.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) στη Νέα Μεσημβρία, με έμφαση στην τακτική και τις στατικές φάσεις. Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, με τον Ρουμάνο τεχνικό να στοχεύει αποκλειστικά στη νίκη και τους τρεις πρώτους βαθμούς της νέας σεζόν.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης, Μύθου.