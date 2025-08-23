Με το δεξί ξεκίνησε την φετινή σεζόν στην Bundesliga ο Δημήτρης Γιαννούλης. O Έλληνας διεθνής σκόραρε για την Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Φράιμπουργκ. Στο 32ο λεπτό του αγώνα, η μπάλα στρώθηκε στον Έλληνα αριστερό μπακ που έπιασε μονοκόμματο σουτ και βρήκε δίχτυα για την Άουγκσμπουργκ με τη βοήθεια της κόντρας «ανοίγοντας» το σκορ.

Αυτό ήταν το δεύτερο στην καριέρα του στη Bundesliga, με το οποίο έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.