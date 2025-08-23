Εύκολο απόγευμα για την Άρσεναλ η οποία επικράτησε της Λίντς με 5-0 για την 2η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπορεί να σκόραρε πέντε γκολ, αλλά ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα μετά τις αναγκαστικές αλλαγές των Όντεγκαρντ και Σάκα.

Άρχικα στο 38ο λεπτό ο αρχηγός των «κανονιέριδων», Μάρτιν Όντεγκαρντ, ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο και αντιτακαστάθηκε από τον 18χρονο Νουνέρι. Περίπου 20 λεπτά μετά ακολούθησε και ο Μπουκάγιο Σάκα, με τον Άγγλο διεθνή να είναι εμφανώς απογοητευμένος.

Arsenal lose both Martin Odegaard and Bukayo Saka in the space of 15 minutes 🤕 Odegaard came off holding his shoulder whilst Saka appeared to have an issue with his hamstring. pic.twitter.com/PN1ksiF2rX — BBC Sport (@BBCSport) August 23, 2025

Η Άρσεναλ αξιοποίησε την ικανότητα της στην στατικές φάσεις και στο 34′ με εκτέλεση κόρνερ του Ράις, ο Τίμπερ έκανε το 1-0. Ο Σάκα ακολούθησε και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έκανε το 2-0. Αυτό ήταν το γκολ νούμερο «54» και έτσι μπήκε στην δεκάδα των πρώτων σκόρερ της Άρσεναλ στην Premier League, ξεπερνώντας τον Λακαζέτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η στιγμή του Γιόκερες να ανοίξει λογαριασμό με τα χρώματα της Άρσεναλ. Ο Σουηδός εκμεταλλεύτηκε την βαθιά μπαλιά του Καλαφιόρι, πάτησε περιοχή από τα δεξιά και εκτέλεσε τον Πέρι. Σκόραρε ξανά στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο 15χρονος Ντόουμαν. MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Τίμπερ ο οποίος σκόραρε ξανά από εκτέλεση κόρνερ.

O Έζε παρουσιάστηκε στο κοινό του «Emirates», πάτησε χορτάρι και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο.

📸 Eberechi Eze in front of a full Emirates Stadium. (Source: @Arsenal) pic.twitter.com/rbRuQsFNzH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 23, 2025

Ντεμπούτο με τα χρώματα των «κανονιέρηδων» έκανε ο 15χρονος Μαξ Ντόουμαν (15 ετών και 181 ημερών). Έγινε έτσι ο δεύτερος νεότερος παίκτης που κάνει ντεμπούτο στην Premier League με την φανέλα της Άρσεναλ, μετά τον Έιθαν Νουανέρι (15 ετών και 235 ημερών) to 2022.