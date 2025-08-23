Μια σημαντική ανακάλυψη στον τομέα της έρευνας κατά του καρκίνου έρχεται από την Αργεντινή. Ομάδα επιστημόνων της Fundación Instituto Leloir (FIL) στο Μπουένος Άιρες ανέπτυξε ένα μόριο που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στη διεθνή επιστημονική επιθεώρηση Cell Death and Disease, που ανήκει στον εκδοτικό όμιλο Nature.

Η βάση της ανακάλυψης βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα διπλασιάζουν το DNA τους για να πολλαπλασιαστούν. Οι θεραπείες κατά του καρκίνου συχνά στοχεύουν σε αυτόν τον μηχανισμό προκαλώντας βλάβες στο DNA, με σκοπό να σταματήσουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των όγκων. Ωστόσο, τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν «μηχανισμούς διάσωσης» που τα βοηθούν να ξεπερνούν τις βλάβες και να επιβιώνουν, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας.

Οι ερευνητές της FIL, με επικεφαλής τη δρ. Βανέσα Γκοτιφρέντι, απέδειξαν ότι ένα πεπτίδιο –δηλαδή ένα μικρό τμήμα– της πρωτεΐνης p21 μπορεί να μπλοκάρει αυτούς τους μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, το πεπτίδιο συνδέεται με την πρωτεΐνη PCNA και εμποδίζει τις εξειδικευμένες πολυμεράσες του DNA να επιδιορθώσουν τις βλάβες που προκαλεί η χημειοθεραπεία. Έτσι, τα καρκινικά κύτταρα καθίστανται πιο ευάλωτα και πεθαίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί ανεξάρτητα από το είδος της βλάβης στο DNA, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα διαφόρων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. «Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων μορίων που θα μπορούσαν να συνοδεύουν τις υπάρχουσες θεραπείες», υπογράμμισε η Γκοτιφρέντι.

Η ερευνητική ομάδα δεν προχώρησε σε κατοχύρωση πατέντας, επιλέγοντας να αφήσει ανοιχτό το πεδίο σε διεθνή συνεργασία και σε εταιρείες με τα μέσα να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα: τον σχεδιασμό ενός ασφαλούς τρόπου μεταφοράς του πεπτιδίου στα καρκινικά κύτταρα και στη συνέχεια τις κλινικές δοκιμές σε ασθενείς.

Η ανακάλυψη δεν αποτελεί ακόμα θεραπεία, αλλά προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση. Σε μια εποχή που η ιατρική έρευνα αναζητά συνεχώς τρόπους να υπερβεί την ανθεκτικότητα του καρκίνου, η δουλειά των Αργεντινών επιστημόνων δίνει ελπίδα ότι η χημειοθεραπεία του μέλλοντος θα είναι πιο αποτελεσματική και πιο στοχευμένη.