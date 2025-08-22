Ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στο Τουρνουά Ακρόπολις. Στην τελευταία αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία η Ελλάδα επικράτησε με 76-74.

Η Εθνική μας αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός των πλάνων του Βασίλη Σπανούλη έμειναν οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου.

Πάνω από 13.000 θεατές παρακολούθησαν την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και οδεύει προς το Ευρωμπάσκετ. Κορυφαίος σκόρερ για την «γαλανόλευκη» ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 30-40, 52-67,74-76

Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Εθνική μας διατήρησε το καλό ποσοστό στα τρίποντα, αλλά με 5 λάθη και 5 λιγότερα ριμπάουντ από τους Ιταλούς (10 έναντι 5) έμεινε πίσω στο σκορ με 20-16.

Με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο μπήκε στο παρκέ η εθνική για το εναρκτήριο τζάμπολ. Τους Τόμπσον, Παγιόλα, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιούφ επέλεξε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο στην αρχική πεντάδα της Ιταλίας. Μετά από δυόμιση λεπτά αγωνιστικού χρόνου ο Βασίλης Τολιόπουλος άνοιξε, με τρίποντο το σκορ, για ν΄ απαντήσει με 8-0 η Ιταλία, μετά από δύο διαδοχικά τρίποντα του Φοντέκιο και δίποντο του Τόμπσον. Οι Ιταλοί με 4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, για να προηγηθούν με 16-10. Η εθνική μετρούσε 2/3 τρίποντα (από Τολιόπουλο και Παπανικολάου), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Ο Βασίλης Σπανούλης ήθελε ξεκάθαρα να δοκιμάσει σχήματα, εν τη απουσία τριών βασικών, δηλαδή των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου και έκανε αρκετές αλλαγές. Ο Λαρεντζάκης πήρε τη θέση του Τολιόπουλου, ο Σαμοντούροβ μπήκε αντί του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο Ζούγρης αντί του Κώστα Αντετοκούνμπο και ο Καλαϊτζάκης σε αυτή του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 10ο λεπτό. Ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 20-16 όταν ολοκληρώθηκε η 1η περίοδος με τους Φοντέκιο (8π.) και Μέλι (6π.) να ηγούνται της Ιταλίας, την ώρα που η Ελλάδα είχε πάρει σκορ από τον Ζούγρη στις δύο τελευταίες επιθέσεις της.

Η εθνική μπήκε με τους Λαρεντζάκη, Καλαϊτζάκη, Κατσίβελη, Σαμοντούροβ και Ζούγρη στη 2η περίοδο. Ο Νιανγκ σημείωσε γρήγορα 4 πόντους (24-16), για να πλησιάσει στους 3 (24-21) η «επίσημη αγαπημένη» χάρη σε τρίποντο του Καλαϊτζάκη και βολές του Λαρεντζάκη. Ο Τολιόπουλος επέστρεψε στο παρκέ, στη θέση του τελευταίου, με την εθνική στο -2 (25-23) δια χειρός Καλαϊτζάκη. Και μετά από τρίποντο του Ακέλε (28-23), Τολιόπουλος και Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσφεραν το high light του ματς με κάρφωμα του δεύτερου μετά από ασίστ του πρώτου 28-25. Ο Τολιόπουλος έφερε στο -1 (28-27) τη «γαλανόλευκη», αλλά μία ακόμη φορά η Ιταλία είχε έτοιμη απάντηση. Ακέλε και Πατζόλα επιδόθηκαν σε σερί 5-0, και η «σκουάντρα ατζούρα» ξέφυγε ξανά με +6 (33-27). Η εθνική πήγε στο -10 (40-30) στ΄ αποδυτήρια, καθώς ο Σιμόνε Φοντέκιο, συνδέθηκε με το καλάθι στο τέλος, φτάνοντας τους 13 πόντους. Πρώτος σκόρερ της εθνικής στο α΄ μέρος ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 6 πόντους, ενώ από 5 μετρούσαν οι Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος.

Με τους Κατσίβελη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Κώστα Αντετοκούνμπο πάτησε παρκέ στο 3ο δεκάλεπτο η εθνική. Πιέζοντας στην άμυνα, η «επίσημη αγαπημένη» ροκάνισε τη διαφορά και έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της. Στην επίθεση, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε μείνει στους μηδέν πόντους στο α΄ μέρος, πήρε μπρος, ο Κώστας Αντετοκούνμπο κέρδισε φάουλ, για να βγει μπροστά και ο Δημήτρης Κατσίβελης που μείωσε σε 44-40 με 3 δικούς του σερί πόντους. Ένα ακόμη εύστοχο τρίποντο του Ντόρσεϊ έφερε μία ακόμη φορά στο -1 την εθνική (44-43). Ο Κατσίβελης με γκολ φάουλ πέτυχε 3 ακόμη πόντους για το 48-46, απαντώντας σε Παγιόλα και Μέλι. Για να ισοφαρίσει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (48-48) και να δώσει προβάδισμα για πρώτη φορά (48-51) ο εξαιρετικός επιθετικά στο 3ο δεκάλεπτο, Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και μετά από 2/2 βολές του Σπανιόλο, με δύο ακόμη σερί τρίποντα από Σομαντούροβ και Καλαϊτζάκη (τρία διαδοχικά μαζί με αυτό του Ντόρσεϊ), η «επίσημη αγαπημένη» προσπέρασε με +7 ολοκληρώνοντας επιμέρους σκορ 10-27, για το 50-57, από το τέλος του α΄ μέρους (40-30). Ο Νιανγκ διαμόρφωσε το σκορ της 3ης περιόδου, 52-57.

Στο 4ο δεκάλεπτο, η εθνική ξεκίνησε με τους Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Ζούγρη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Η Ιταλία απείλησε, μειώνοντας σε 56-58, από Ακέλε και Τόμπσον. Κι όταν Μάρκου Σπίσου ευστόχησε σε τρίποντο, του απάντησε έξω από τα 6.75 ο Κώστας Παπανικολάου (59-65). Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, πέρα από την εξαιρετική ατομική άμυνα, έκανε το 61-67. Κι όταν ο Νιανγκ έβαλε την μπάλα στο καλάθι, ήταν ο Ντόρσεϊ που φτάνοντας τα 3/5 τρίποντα και τους 13 πόντους «έγραψε» το 63-70. H Ιταλία τα έδωσε όλα στο τέλος, ο Σπίσου μείωσε σε 71-73 και μαζεύοντας τα επιθετικά ριμπάουντ πλησίασαν απειλητικά. Με 30” στο ρολόι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήγε στη γραμμή για το 71-74. Προς το τέλος του ματς, βλέποντας την ομάδα του πίσω στο σκορ, ο Ομοσπονδιακός της Ιταλίας Τζανμάρκο Ποτσέκο είχε εκνευριστεί, τιμωρήθηκε και με τεχνική ποινή. Ο Ντόρσεϊ πήγε στη γραμμή με 8”7 για το τέλος της αναμέτρησης για να γράψει το 71-75 και ο Τολιόπουλος με τον ίδιο τρόπο έκανε το 71-76 πριν το παιχνίδι ολοκληρωθεί με το τελικό 74-76.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Αγραφιώτης, Τεφτίκης

ΙΤΑΛΙΑ (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Μέλι 9 (2), Φοντέκιο 18 (4), Τόμπσον 4, Ρίτσι, Σπανιόλο 4, Πρότσιντα 1, Νιανγκ 14, Σπίσου 8 (2), Ντιουφ, Ακέλε 7 (1), Παγιόλα 9 (3)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (3), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 10 (2), Καλαϊτζάκης Π. 10 (2), Παπανικολάου 11 (3), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 3 (1), Ζούγρης 4, Αντετοκούνμπο Κ. 9, Αντετοκούνμπο Θ. 7, Νετζήπογλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ