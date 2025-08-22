Η… Gen Z είναι εδώ!

Η αναμέτρηση της Μετς με το Στρασβούργο, θα μείνει στην ιστορία.

Το απόγευμα της Κυριακής (17/08), στο  «Stade Saint Symphorien», οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 1-0, στη πρεμιέρα της Ligue 1. Όμως. αυτό το αποτέλεσμα, περνάει σε… δεύτερη μοίρα. Η είδηση του αγώνα, ήταν άλλη.

Αυτή, «κρυβόταν», στην βασική εντεκάδα των Αλσατών.

Ο Λίαμ Ροσένιορ, παρέταξε μια ομάδα, που όμοια της δεν έχει δει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Άγγλος τεχνικός, επέλεξε 11 ποδοσφαιριστές, γεννημένους από το 2000 και έπειτα! Ναι, καλά διαβάσατε. Όλοι τους, κανένας παίκτης γεννηθής τη δεκαετία του 1990!

Τα.. μωρά της «Racing», τρέλαναν κόσμο. Μάλιστα, οι γηραιότεροι ποδοσφαιριστές, ήταν μόλις 22 ετών!

View this post on Instagram

A post shared by SPORF (@sporf)

Αυτό το γεγονός, είναι πρωτοφανές για τα top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Παράλληλα, ο μέσος όρος ηλικίας… ζαλίζει. Μόλις 20,4 (!) ετών, η νεότερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία!

Ποτέ ξανά προπονητής, δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο!

Το Στρασβούργο, «χάραξε» μια νέα τομή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

H «Gen Z», έχει μπει για τα καλά στο… κόλπο και πλέον τέτοιες εντεκάδες θα αποτελούν σύνηθες φαινόμενο για τους φιλάθλους!

Η «άκρως» νεανική εντεκάδα του Στρασβούργου

Πέντερς, 20 ετών

Άμο-Αμέγιο, 19 ετών

Μουανγκά, 22 ετών

Σαρ, 19 ετών

Χόγκσμπεργκ, 19 ετών

Ουαταρά, 19 ετών

Λεμαρεσάλ, 22 ετών

Ελ Μουραμπέτ, 19 ετών

Μπάρκο, 21 ετών

Εμεγκά, 22 ετών

Πανιτσέλι, 22 ετών

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής

