Η… Gen Z είναι εδώ!

Η αναμέτρηση της Μετς με το Στρασβούργο, θα μείνει στην ιστορία.

Το απόγευμα της Κυριακής (17/08), στο «Stade Saint Symphorien», οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 1-0, στη πρεμιέρα της Ligue 1. Όμως. αυτό το αποτέλεσμα, περνάει σε… δεύτερη μοίρα. Η είδηση του αγώνα, ήταν άλλη.

HOOOOPLAAAAAAAAA 🤩🏁 Nos Bleu&Blanc s’imposent face à Metz !!! 90’+8 | 0️⃣-1️⃣ #FCMRCSA pic.twitter.com/SHYyDHcmhz — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 17, 2025

Αυτή, «κρυβόταν», στην βασική εντεκάδα των Αλσατών.

Ο Λίαμ Ροσένιορ, παρέταξε μια ομάδα, που όμοια της δεν έχει δει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Strasbourg have become the first team in Europe’s top five leagues to start an XI made up entirely of players born after the year 2000 👶 The average age of the side fielded on the weekend by manager Liam Rosenior was just just 20.4 years old. They won 1-0. pic.twitter.com/dvxJWOskIW — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 19, 2025

Ο Άγγλος τεχνικός, επέλεξε 11 ποδοσφαιριστές, γεννημένους από το 2000 και έπειτα! Ναι, καλά διαβάσατε. Όλοι τους, κανένας παίκτης γεννηθής τη δεκαετία του 1990!

Τα.. μωρά της «Racing», τρέλαναν κόσμο. Μάλιστα, οι γηραιότεροι ποδοσφαιριστές, ήταν μόλις 22 ετών!

View this post on Instagram A post shared by SPORF (@sporf)

Αυτό το γεγονός, είναι πρωτοφανές για τα top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Παράλληλα, ο μέσος όρος ηλικίας… ζαλίζει. Μόλις 20,4 (!) ετών, η νεότερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία!

Ποτέ ξανά προπονητής, δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο!

Το Στρασβούργο, «χάραξε» μια νέα τομή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

RC Strasbourg started the 2025/26 Ligue 1 with a Starting XI with an average age of 𝟐𝟎.𝟒 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒. 🇫🇷🤯 pic.twitter.com/bGTJ3dDKBv — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 17, 2025

H «Gen Z», έχει μπει για τα καλά στο… κόλπο και πλέον τέτοιες εντεκάδες θα αποτελούν σύνηθες φαινόμενο για τους φιλάθλους!

Η «άκρως» νεανική εντεκάδα του Στρασβούργου

Strasbourg makes history with a starting XI of players born in 2000 or later! 🤩🙌 📸 @RCSA_English pic.twitter.com/vpTJFXR0Yc — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 17, 2025

Πέντερς, 20 ετών

Άμο-Αμέγιο, 19 ετών

Μουανγκά, 22 ετών

Σαρ, 19 ετών

Χόγκσμπεργκ, 19 ετών

Ουαταρά, 19 ετών

Λεμαρεσάλ, 22 ετών

Ελ Μουραμπέτ, 19 ετών

Μπάρκο, 21 ετών

Εμεγκά, 22 ετών

Πανιτσέλι, 22 ετών

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής