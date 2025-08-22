Η Serie A επιστρέφει και αφήνει… υποσχέσεις!
❗️Official: Serie A clubs for the upcoming 2025/26 season. pic.twitter.com/6krC5Gny9W
Η πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, είναι και πάλι εδώ. Μετά τη «δραματική» περσινή σεζόν, οι προσδοκίες είναι υψηλές και για φέτος. Το φίλαθλο κοινό, είναι προετοιμασμένο για μεγάλα πράγματα.
🏆 NAPOLI HAVE WON THEIR 4TH EVER SERIE A TITLE pic.twitter.com/mTRLI3diav
Πρεμιέρα, το προσεχές τριήμερο (23-25/08).
Η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς, στο Σασουόλο. Εκεί, η ομώνυμη τοπική ομάδα, θα φιλοξενήσει τη Νάπολι, το απόγευμα του Σαββάτου (23/08, 19:30).
Οι φιλοξενούμενοι, ξεκινάνε την… υπεράσπιση των κεκτημένων τους! Η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ιταλίας και οι κινήσεις του καλοκαιριού, καθιστούν τους «Παρτενοπέι», το πρώτο φαβορί για την «κούπα».
Ο ενθουσιασμός, στις τάξεις των φίλων τους, υπέρμετρος. Το μόνο που ζητάνε, είναι το back-to-back και μια «λαμπρή» πορεία στο Τσάμπιονς Λίγκ.
Οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου, αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους εντός έδρας.
Η Μίλαν, μετά την πρόκρισή της στο Κύπελλο (2-0 την Μπάρι), «κοντράρεται» με την Κρεμονέζε στο «Σαν Σίρο» (23/08, 21:45).
Alla Scala del calcio, il nostro primo impegno di questa @SerieA ! ❤️#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #MilanCremonese #MilCre pic.twitter.com/7w0QW7IsuP
Ακριβώς 24 ώρες μετά, η Γιουβέντους θα αγωνιστεί με τη Πάρμα (24/08, 21:45) . Στο «Allianz Stadium», του Πιεμόντε, θα αναζητήσει το ιδανικό «ποδαρικό» στη σεζόν.
Pronti a ricominciare insieme. A casa 🏠🤍🖤
Il tuo biglietto per Juve-Parma qui 🎟️⤵️
Τέλος, η Ίντερ, είναι αυτή που θα «κλείσει» την αυλαία της πρεμιέρας. Το βράδυ της Δευτέρας (25/08, 21:45), οι Δευτεραθλητές Ιταλία και Ευρώπης, θα υποδεχθούν τη Τορίνο. Μοναδικός στόχος της ομάδας του Κρίστιαν Κίβου, η επιστροφή στην κορυφή.
L’attesa è finita! ⏳
Vi aspettiamo Lunedì a San Siro per il debutto stagionale ⚫🔵#ForzaInter
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Serie A
Calcio is Back! 🔥 The passion, the tactics, the drama. Italy’s Serie A returns for Matchday 1!#SerieA #Calcio #ForzaItalia #SerieATIM pic.twitter.com/4A00QWnCkT
Σάββατο 23 Αυγούστου
Σασουόλο – Νάπολι, 19:30
Τζένοα – Λέτσε, 19:30
Μίλαν – Κρεμονέζε, 21:45
Ρόμα – Μπολόνια, 21:45
Κυριακή 24 Αυγούστου
Κάλιαρι – Φιορεντίνα, 19:30
Κόμο – Λάτσιο, 19:30
Γιουβέντους – Πάρμα, 21:45
Αταλάντα – Πίζα, 21:45
Δευτέρα 25 Αυγούστου
Ουντινέζε – Βερόνα, 19:30
Ίντερ – Τορίνο, 21:45