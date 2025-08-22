Η Serie A επιστρέφει και αφήνει… υποσχέσεις!

Η πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, είναι και πάλι εδώ. Μετά τη «δραματική» περσινή σεζόν, οι προσδοκίες είναι υψηλές και για φέτος. Το φίλαθλο κοινό, είναι προετοιμασμένο για μεγάλα πράγματα.

Πρεμιέρα, το προσεχές τριήμερο (23-25/08).

Η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς, στο Σασουόλο. Εκεί, η ομώνυμη τοπική ομάδα, θα φιλοξενήσει τη Νάπολι, το απόγευμα του Σαββάτου (23/08, 19:30).

Οι φιλοξενούμενοι, ξεκινάνε την…  υπεράσπιση των κεκτημένων τους! Η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ιταλίας και οι κινήσεις του καλοκαιριού, καθιστούν τους «Παρτενοπέι», το πρώτο φαβορί για την «κούπα».

Ο ενθουσιασμός, στις τάξεις των φίλων τους, υπέρμετρος. Το μόνο που ζητάνε, είναι το back-to-back και μια «λαμπρή» πορεία στο Τσάμπιονς Λίγκ.

Οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου, αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους εντός έδρας.

Η Μίλαν, μετά την πρόκρισή της στο Κύπελλο (2-0 την Μπάρι), «κοντράρεται» με την Κρεμονέζε στο «Σαν Σίρο» (23/08, 21:45).

Ακριβώς 24 ώρες μετά, η Γιουβέντους θα αγωνιστεί με τη Πάρμα (24/08, 21:45) . Στο «Allianz Stadium», του Πιεμόντε, θα αναζητήσει το ιδανικό «ποδαρικό» στη σεζόν.

Τέλος, η Ίντερ, είναι αυτή που θα «κλείσει» την αυλαία της πρεμιέρας. Το βράδυ της Δευτέρας (25/08, 21:45), οι Δευτεραθλητές Ιταλία και Ευρώπης, θα υποδεχθούν τη Τορίνο. Μοναδικός στόχος της ομάδας του Κρίστιαν Κίβου, η επιστροφή στην κορυφή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Serie A

Σάββατο 23 Αυγούστου

Σασουόλο – Νάπολι, 19:30

Τζένοα – Λέτσε, 19:30

Μίλαν – Κρεμονέζε, 21:45

Ρόμα – Μπολόνια, 21:45

Κυριακή 24 Αυγούστου

Κάλιαρι – Φιορεντίνα, 19:30

Κόμο – Λάτσιο, 19:30

Γιουβέντους – Πάρμα, 21:45

Αταλάντα – Πίζα, 21:45

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Ουντινέζε – Βερόνα, 19:30

Ίντερ – Τορίνο, 21:45

