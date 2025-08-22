Ο Ακίλε Πολονάρα επιστρέφει στην ομάδα της καρδίας του! Με κάθε επισημότητα, παίκτης της Ντιναμό Σάσαρι.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝘼𝙘𝙝𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙋𝙤𝙡𝙤𝙣𝙖𝙧𝙖 and @dinamo_sassari have reached an agreement to join forces again!✍🏻 When possible Achille will be back in Sardegna in order to complete his rehab process and be ready to help the team!💪🏻💙🤍#SigmaSportsFamily #DreamBIG pic.twitter.com/xcqvzApcG4 — SigmaSports (@Sigma_Sports) August 22, 2025

Η ιστορία του Ιταλού μπασκετμπολίστα, έχει συγκλονίσει την αθλητική κοινότητα.

Ο 33χρονος παίκτης, πάσχει από λευχαιμία και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο Πολονάρα, έχει γίνει «σύμβολο» σθένους και υπομονής.

Παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί να κρατιέται και σε φόρμα, περνώντας χρόνο με τα παιδιά του. Όπως κοινοποιεί στα social media του.

Η κατάσταση της υγείας του, δυστυχώς, δεν του επιτρέπει να βρίσκεται στο EuroBasket 2025. Ωστόσο, η στήριξη των παικτών του Ποτσέκο, είναι έμπρακτη.

Achille Polonara pružio podršku saigračima iz reprezentacije Italije 🥹🇮🇹 📸 @Italbasket pic.twitter.com/RQ644tbfeV — Flouter (@FlouterNET) July 24, 2025

Μάλιστα, ο αδερφικός του φίλος, ο Μάρκου Σπίσου, άλλαξε νούμερο. Θα φορά το Νο33, προς τιμήν του συμπαίκτη και κολλητού του, Ακίλε.

Together 🥹❤️ Marco Spissu will wear Achille Polonara’s #33, as he continues to battle myeloid leukemia.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/0JX8n3YsKJ — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 21, 2025

Το πρωί της Παρασκευής(22/08), η Σάσαρι ανακοίνωσε την απόκτησή του!

💙 POLONARA TORNA A SASSARI La Dinamo annuncia l’intesa con il giocatore per il ritorno in biancoblù “una volta che le condizioni glielo consentano”. pic.twitter.com/LjamtdiCui — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) August 22, 2025

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε ξανά τον Ακίλε, έναν εξαιρετικό αθλητή και έναν σπουδαίο φίλο. Πάντα ενσάρκωνε τις αξίες και την υπερηφάνεια της Σαρδηνίας και της Ντιναμό. Σε αυτή τη λεπτή στιγμή της ζωής του, η υποστήριξη των οπαδών μας και του νησιού μας θα τον κάνει να νιώσει σαν στο σπίτι του».

Αυτά τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ντιναμό Σάσαρι, Φραντσέσκο Σαρντάρα.

Παράλληλα και ο Πολονάρα, στις πρώτες του δηλώσεις, παρουσιάστηκε ενθουσιασμένος!

Η τοποθέτηση του Ακίλε Πολονάρα

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος και νιώθω τιμή που επιστρέφω… σπίτι. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Στέφανο Σαρντάρα, τον διευθύνοντα σύμβουλο Φραντσέσκο Σαρντάρα, τον γενικό Διευθυντή Τζακ Ντεβέκι και τον προπονητή Μάσιμο Μπουλέρι για αυτή την ευκαιρία. Πιστεύω ότι η Ντιναμό θα έχει μια σπουδαία σεζόν και ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε ξανά μαζί επιτυχίες», επισήμανε.

Ο Πολονάρα, λέει «αντίο» στη Euroleague, μετά από έξι χρόνια παρουσίας.

Μπασκόνια, Φενερμπαχτσέ, Αναντολού Εφές, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βίρτους Μπολόνια, οι «ευρωλιγκάτοι» σταθμοί του. Σ’ αυτές, γέμισε και το παλμαρέ του με τίτλους.

Τώρα, επιστρέφει στην ομάδα που αναδείχθηκε, τη Σάσαρι. Μ’ αυτήν, το 2019, είχε κατακτήσει το FIBA Europe Cup!

Το συγκινητικόβίντεο της Σάσαρι για τον Πολονάρα