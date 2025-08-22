Μια νέα αθλητική εκπομπή έρχεται να «ταράξει» τα νερά της διαδικτυακής ενημέρωσης. Το Omada Live κάνει πρεμιέρα, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Super League 1!

﻿

Η εκπομπή φιλοξενεί ζωντανές συζητήσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ για όλα τα μεγάλα θέματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, από τη μάχη του πρωταθλήματος μέχρι την αγωνία για τις ευρωπαϊκές πορείες των ελληνικών συλλόγων. Με τις ομάδες μας να διεκδικούν βαθμούς και διακρίσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, το Omada Live καταγράφει όλο το παρασκήνιο και τις εξελίξεις.

Στο πάνελ συμμετέχουν με τις αποκλειστικές τους πληροφορίες και το ρεπορτάζ:

Δημήτρης Σπηλιόπουλος για τον Ολυμπιακό

Νίκος Τζουάννης για τον Παναθηναϊκό

Σταμάτης Βούλγαρης για την ΑΕΚ

Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Νίκος Παπαδόπουλος για τον Άρη

Στην παρουσίαση ο δημοσιογράφος Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος συντονίζει τη συζήτηση και δίνει τον λόγο στους ρεπόρτερ των ομάδων, ώστε να μεταφέρουν το παρασκήνιο, τις ειδήσεις και την ατμόσφαιρα από τα γήπεδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με ζωντανό χαρακτήρα, αμεσότητα και αλληλεπίδραση με το κοινό μέσω σχολίων, το Omada Live φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο εβδομαδιαίο ραντεβού των φιλάθλων.

Η πρεμιέρα του vidcast υπόσχεται δυνατές τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις με επιχειρήματα και –πάνω απ’ όλα– ενημέρωση χωρίς φίλτρα, τόσο για το ελληνικό πρωτάθλημα όσο και για τις ευρωπαϊκές μάχες των ομάδων μας.