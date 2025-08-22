Εφταναν κάτι λιγότερο από είκοσι λεπτά παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο γήπεδο στο ματς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με τη Λετονία για να επιστρέψουν τα χαμόγελα στις τάξεις της ομάδας και να αρχίσουν τα αφιερώματα στις πιθανότητες της ομάδας να διακριθεί στο Euro που ξεκινά την επόμενη Τετάρτη. Απέκτησε ξαφνικά ελπίδες διάκρισης η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που μετά τις αρνήσεις σημαντικών παικτών της να αγωνιστούν στο τουρνουά (είπαν όχι οι Παπαγιάννης, Ρογκαβόπουλος, Γουόκαπ, Καλάθης κ.ά.), αλλά και μετά τις μετριότατες εμφανίσεις της στα φιλικά, έμοιαζε από όλους ξεγραμμένη. Ο Γιάννης κατεβάζοντας δέκα ριμπάουντ, μοιράζοντας τάπες και βάζοντας περίπου 30 πόντους καλά καλά χωρίς να ιδρώσει, άλλαξε την εικόνα μιας ομάδας που ενώ δυσκολευόταν να πετύχει πάνω από 70 πόντους στα προηγούμενα φιλικά, έριξε στην καλή και φιλόδοξη Λετονία του Λούκα Μπάνκι μια αυγουστιάτικη κατοστάρα. Αλλά πού είναι το παράξενο; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τους καλύτερους στον κόσμο – όχι από τους πενήντα, ούτε καν από τους δέκα, αλλά από τους τέσσερις-πέντε. Κι ένας τέτοιος παίκτης προφανώς μπορεί να μεταμορφώσει μια ομάδα από την οποία δεν λείπει η πείρα ή το μυαλό αλλά η ποιότητα.

Μετάλλιο

Δεν ξέρω αν ο Γιάννης θα καταφέρει να κερδίσει ποτέ ένα μετάλλιο με την εθνική μας ομάδα – της λείπει άλλωστε της ομάδας αυτής η διάκριση από το 2009. Αλλά ότι η παρουσία του μεταμορφώνει την ομάδα είναι κάτι πασιφανέστατο και σαφώς εντυπωσιακό: κανείς ποτέ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ δεν είχε τέτοια επίδραση. Προφανώς η επίδραση αυτή φαίνεται πολύ μεγαλύτερη και γιατί στην ομάδα αυτή επιθετικό ταλέντο υπάρχει λίγο. Πλην όμως η μεταμόρφωση είναι κάτι μοναδικό: όποιος είδε το φιλικό της Εθνικής με το Μαυροβούνιο κι αυτό με τη Λετονία νόμιζε ότι παρακολουθεί μια άλλη ομάδα. Αυτή την εντυπωσιακή διαφοροποίηση δεν την έβλεπες ποτέ στην Εθνική. Οι μεγάλες της προσωπικότητες, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Χριστοδούλου, ο Φασούλας, ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς, ο ίδιος ο Σπανούλης, έδωσαν στην ομάδα αυτή πολλά – πλην όμως η ομάδα ήταν αξιόμαχη και όταν κάποιος από αυτούς έλειπε. Τώρα υπάρχει μια ομάδα με τον Γιάννη και μια ομάδα χωρίς τον Γιάννη. Και οι δύο ομάδες δεν έχουν σχέση.

Μπακς

Και μόνο για αυτό θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί μαζί του για να τον έχουμε στην ομάδα όσο πιο πολύ γίνεται. Για αυτό δεν καταλαβαίνω π.χ. τις γκρίνιες γιατί δεν παίρνει μέρος στα φιλικά – ο Γιάννης δεν συμμετέχει για να μην επιβαρύνει τα γόνατά του ούτε στα φιλικά προετοιμασίας των Μπακς. Δεν είναι επίσης λογικό να εκφράζονται ενστάσεις γιατί οι Μπακς θέλουν δίπλα του στα ματς της Εθνικής και κάποιον από το προπονητικό σταφ τους: οι πιο πολλές ομάδες του ΝΒΑ πλαισιώνουν με προπονητές τους παίκτες τους στις Εθνικές τους, χωρίς μάλιστα οι παίκτες αυτοί να είναι αστέρια όπως ο Αντετοκούνμπο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διακινείται κάθε φορά η υποψία ότι ο Γιάννης θα αρνηθεί τελικά να αγωνιστεί στο μεγάλο τουρνουά που η ομάδα έχει μπροστά της κτλ. κτλ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν δεν είναι τραυματίας, έχει λείψει μόνο από ένα τουρνουά της Εθνικής. Και τα τελευταία χρόνια ελάχιστοι διεθνείς παίκτες έχουν αγωνιστεί σε όλα.

Ρατσιστές

Το γιατί τα βάζουν πολλοί με τον Αντετοκούνμπο για ψύλλου πήδημα ή το γιατί διακινείται πάντα το παραμύθι ότι θα αρνηθεί να παίξει με την Εθνική έχει να κάνει με πολλά. Είναι πλούσιος, δεν έχει ομπρέλες προστασίας από ομάδες, σε πολλούς στην Ελλάδα δεν αρέσει και το χρώμα του δέρματός του – το εκλογικά καταγεγραμμένο ποσοστό των ρατσιστών έχει φτάσει στα όρια του 10%, ίσως είναι και μεγαλύτερο. Αλλά όλοι αυτοί που ψάχνουν αφορμή για να πληγώσουν τον Γιάννη – λέγοντας και βλακείες του είδους «θέλει μαζί του τα αδέρφια του κ.λπ.» – είναι απλά αδύναμοι να τον αγγίξουν. Νάνοι μπροστά σε έναν γίγαντα…

Είδηση

Μιλώντας για διαδικτυακές προσβολές και άλλα ανάλογα, κακώς πέρασε στα ψιλά μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγες μέρες και με βάση την οποία η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποίησε οκτώ άτομα για διαδικτυακές απειλές και ύβρεις εναντίον διαιτητών μετά το τέλος των τελικών του μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ. Εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – έργο, απειλή, εξύβριση κ.λπ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και οι οκτώ είναι κάτοχοι ακριβών διαρκείας εισιτηρίων και δεν ανήκουν στις τάξεις των οργανωμένων οπαδών κτλ. Ουδεμία έκπληξη. Εκπληξη και μάλιστα ευχάριστη είναι ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ασχολήθηκε με το Διαδίκτυο και ό,τι γράφεται. Ηταν ώρα.

Θεωρία

Υπάρχει μια θεωρία που λέει πως δεν γίνεται οι διωκτικές Αρχές να ασχοληθούν με το Διαδίκτυο γιατί «αυτοί που γράφουν στα social media βρίζοντας και απειλώντας είναι πάρα πολλοί κτλ. κτλ.». Διαφωνώ. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με όλους. Αν στείλουν στον εισαγγελέα καμία πενηνταριά άτομα, όπως έκαναν με τους οκτώ πλούσιους κυρίους, το πράγμα θα μαθευτεί τόσο γρήγορα που θα σοβαρευτούν όλοι σε χρόνο-ρεκόρ. Οποιος δε νομίζει ότι στο Διαδίκτυο αρκεί ένα ψεύτικο προφίλ για να βρίζεις και να απειλείς θα διαπιστώσει γρήγορα πως για τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η ταυτοποίησή του είναι μισή ώρα δουλειά. Λίγο δουλειά κι όρεξη και εντολές χρειάζονται και η συμπεριφορά των υποτιθέμενων θερμόαιμων και στο Διαδίκτυο θα γίνει υποδειγματική. Οσο για τους οκτώ που άνοιξαν τον δρόμο προς την Εισαγγελία δεν νομίζω να υπάρχει πιο μεγάλη τιμωρία από το να δούνε τα ονόματά τους γραμμένα…

Πλήξη

Στο μεταξύ, αύριο Σάββατο αρχίζει η Σούπερ Λίγκα και επικρατεί απόλυτη ηρεμία. Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ συμφώνησε κι αυτός να παραχωρήσει τα τηλεοπτικά του δικαιώματα στην εταιρεία Περκάπιτα, που απέκτησε τα δικαιώματα όλων των ομάδων πλην του ΠΑΟ που συμφώνησε απευθείας με την Cosmote. O Ιβάν Σαββίδης έλεγε πως θα μεταδώσει τα ματς του ΠΑΟΚ το Open: δεν το πίστεψα ποτέ. Οπως δεν πιστεύω ότι θα διατηρηθεί και για πολύ καιρό αυτή η ησυχία που παρατηρείται πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα φροντίσουν ελπίζω οι έλληνες διαιτητές. Ο αρχιδιαιτητής Λανουά είπε χθες πως πλησιάζει η ώρα για να τους δώσει τη δυνατότητα να σφυρίξουν και ντέρμπι. Λογικό: καλή η ηρεμία, αλλά προκαλεί πλήξη…