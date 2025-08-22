Με εξαίρεση τον αποκλεισμό από την Λέφσκι το 22 όπου ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός και εμφανώς ανέτοιμος, σε όλες τις υπόλοιπες προκριματικές αναμετρήσεις η ομάδα του Λουτσέσκου δεν ήταν ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από τη χθεσινή. Αναφέρομαι φυσικά στη…νεότερη ιστορία του Ρουμάνου στον ΠΑΟΚ, αφού υπάρχει και το 2018. Όπου με δυνατούς αντιπάλους (Βασιλεία – Σπαρτάκ Μόσχας – Μπενφίκα) η συνολική συγκομιδή ήταν τρεις νίκες, δυο ισοπαλίες και μια ήττα.

Μετά την επιστροφή του Ρασβάν, η εικόνα των καλοκαιρινών δοκιμασιών είναι απολύτως προβλέψιμη. Σε αυτό το χρονικό σημείο, ο ΠΑΟΚ ήταν ανέκαθεν στα ίδια επίπεδα με τους φετινούς αγώνες κόντρα σε Βολφσμπέργκερ και Ριέκα. Ισχύει σε όλες τις κανονικές ομάδες, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ.

Οι μη κανονικές, μπορεί και να σαρώνουν Αύγουστο μήνα, ο Λουτσέσκου όμως έχει αποδείξει ποιος είναι και ποιο το πλάνο του. Τα υπό δημιουργία σύνολα τέτοια εποχή, αναζητούν πατήματα, ομοιογένεια και αυτοσυντονισμό, ώστε να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο χειμώνα και στην ακόμα πιο απαιτητική άνοιξη. Έχει εξηγηθεί πολλάκις πως τα προκριματικά θυμίζουν περισσότερο τζόγο, παρά κανονικά παιγνίδια.

Παραφράζοντας Χρήστο Τσαγανέα λοιπόν, είναι να αναρωτιέσαι «φίλαθλοι – φίλαθλοι, γιατί να υπάρχουν φίλαθλοι; Προς τι η αμπαλοσύνη κι ο αλληλοσπαραγμός;»

Διευκρινίζω πως η χρησιμότητα των φιλάθλων είναι υπεραπαραίτητη στις κερκίδες όμως. Η παράφραση αφορά τους μυριάδες που ξεχύνονται μετά από κάθε στραβή στα social, για να εκφράσουν την ετυμηγορία τους. Και στην πραγματικότητα επιζητούν την αποτυχία, προς τέρψιν της ματαιοδοξίας πως είναι «κάποιοι» και ανακαλύπτουν τα πάντα. Εκ των υστέρων βεβαίως.

Ο ΠΑΟΚ της Πέμπτης ήταν ολόιδιος με αυτόν κόντρα στη Μπεϊτάρ δυο χρόνια πριν, όπου προκρίθηκε. Το ίδιο και με την Μπάνια Λούκα πέρσι, οι προδιαγραφές της οποίας ήταν κάτι σε «πάμε για μπάνιο και με την ευκαιρία ας κλωτσήσουμε και το τόπι».

Πανομοιότυπος και με την αναμέτρηση κόντρα στην Μάλμε στη Σουηδία, όπου πήρε αποτέλεσμα – μισή πρόκριση. Που είναι το περίεργο άραγε; Ότι χθες έχασε;

Και με την Βολσμπέργκερ έπρεπε να χάσει στην Τούμπα, αλλά δεν έχασε. Και την Μάλμε έπρεπε να περάσει βάσει εικόνας, αλλά αποκλείστηκε. Όταν σκούζεις για εαρινές επιδόσεις ειδικά σε ομάδα του Λουτσέσκου, είναι σαν να καταριέσαι τον τύπο στο ΠΡΟΠΟτζήδικο που έδωσε λάθος νούμερα στην κλήρωση του Τζόκερ.

Σε επίπεδο εμφάνισης, ο ΠΑΟΚ του φετινού καλοκαιριού είναι copy paste με εκείνου των προηγούμενων ετών. Όπου δυο φορές έφτασε στα προημιτελικά. Το μόνο που κάνει τη διαφορά είναι ότι τις προηγούμενες φορές δεν έχασε, αλλά συμβόλαιο με την επιτυχία δεν έχει κανείς.

Ειδικά όταν μιλάμε για τζόγο…