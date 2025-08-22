Η Bundesliga είναι και πάλι εδώ!

Η πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, επιστρέφει. Μια ακόμη σεζόν, με συγκινήσεις και ανατροπές, είναι έτοιμη να «καθηλώσει» το κοινό.

Πρεμιέρα, αυτό το τριήμερο (22-24/08).

Η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς, στο Μόναχο. Η τοπική Μπάγερν, ξεκινάει την… υπεράσπιση των κεκτημένων της! Κόντρα στη Λειψία (22/08, 21:30), θα κάνει «ποδαρικό» στην εφετινή Bundesiga.

♦️ 𝐁𝐔𝐍𝐃𝐄𝐒𝐋𝐈𝐆𝐀 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊! ♦️ Endlich ist es soweit – Legen wir los und verteidigen unseren Titel! 🔥#packmas #MiaSanMia #FCBRBL pic.twitter.com/2P2kIitKue — FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2025

Οι Βαυαροί, θέλουν μια ιδανική εκκίνηση, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup Γερμανίας, απέναντι στη Στουτγκάρδη (2-1).

Λεβερκούζεν και Ντόρτμουντ, ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους, το απόγευμα του Σαββάτου (23/08).

Οι «Ασπιρίνες», θα φιλοξενήσουν τη Χόφενχαϊμ (16:30), στο επίσημο ντεμπούτο του Έρικ Τεν Χάαχ στον πάγκο της ομάδας.

Everyone remain calm…. BUNDESLIGA IS BACK BABY! 😍 (Admin is totally calm…) pic.twitter.com/VGJmgG2dWs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 19, 2025

Από την άλλη, οι Βεστφαλοί, ταξιδεύουν στο Αμβούργο. Εκεί, κόντρα στη Ζάνκτ Πάουλι, θα αναζητήσουν το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν!

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπάγερν Μονάχου – Λειψία, 21:30

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ, 16:30

Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ, 16:30

Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ, 16:30

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης, 16:30

Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη, 16:30

Σεντ Πάουλι – Ντόρτμουντ, 19:30

Κυριακή 24 Αυγούστου

Μάιντζ – Κολωνία, 16:30

Γκλάντμπαχ – Αμβούργο, 18:30