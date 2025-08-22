Στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας προχωρεί το υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος των έργων και των δράσεων που σχεδιάζει και εκτελεί για την πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην πολιτιστική κληρονομιά -υλική και άυλη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το έργο αφορά στη λήψη μέτρων προληπτικής και ενεργητικής πυροπροστασίας του χώρου, στην εγκατάσταση μεγαφωνικού συστήματος ειδοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σε σχέδιο εκκένωσης του αρχαιολογικού χώρου, εντός του οποίου πραγματοποιούνται και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο. Το υπόλοιπο τμήμα του λόφου είναι κατάφυτο και αποτελεί δασική έκταση, με τα δέντρα να φτάνουν πολύ κοντά στα μνημεία και τα κτήρια. Η θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου με μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης φωτιάς, είναι επιβεβλημένη, καθώς αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την προστασία και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς του. Η εκπόνηση και η εφαρμογή της μελέτης πυροπροστασίας, καθώς και το συνεπαγόμενο έργο, βασίζονται σε σύγχρονες τεχνικές και διεθνή πρότυπα. Ακολουθούν τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, διασφαλίζοντας το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο. Με τη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας, την εγκατάσταση δικτύων πυρόσβεσης και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, την ενίσχυση των ενεργητικών μέσων πυρασφάλειας και την πρόβλεψη σχεδίου εκκένωσης, ενισχύουμε την ασφάλεια του χώρου, των επισκεπτών και των εργαζομένων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν τη δημιουργία ζώνης πυροπροστασίας στα όρια μεταξύ της δασικής έκτασης και των υφιστάμενων κτηρίων. Προβλέπεται η διαμόρφωση δρόμων κίνησης, εντός της δασικής περιοχής, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κρίσιμα σημεία, όπως το αντλιοστάσιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τακτικό καθαρισμό της ζώνης πυροπροστασίας περιμετρικά των υφιστάμενων κτηρίων και των εσωτερικών διαδρομών εντός της δασικής έκτασης και στην αυστηρή απαγόρευση αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών κοντά στα κτήρια ή εντός των ζωνών προστασίας. Στο σχέδιο εκκένωσης καθορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ως προς τα ενεργητικά μέτρα, προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των επισκέψιμων και μη επισκέψιμων περιοχών. Συγκεκριμένα, στον χώρο τοποθετούνται 38 πυροσβεστικές φωλιές, 13 πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και 101 φορητοί πυροσβεστήρες, ενώ έξι μόνιμοι εκτοξευτήρες νερού θα καλύπτουν τη ζώνη πυροπροστασίας. Ο εξοπλισμός συνδέεται με πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα και δεξαμενή, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω συστήματος πυρανίχνευσης.