Ο Σκωτσέζος κωμικός Σερ Μπίλι Κόνολι κυκλοφόρησε βίντεο, στο οποίο μιλάει για τα νέα έργα τέχνης που δημιούργησε, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπνευσμένου από τις μέρες της περιοδείας του με τον Έλτον Τζον τη δεκαετία του 1970. Ο 82χρονος κωμικός διαγνώστηκε με Πάρκινσον το 2013 και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κωμωδία πέντε χρόνια αργότερα, λέγοντας στο BBC ότι «η τέχνη είναι η ζωή του τώρα».

Ο Μπίλι Κόνολι κυκλοφόρησε τέσσερα έργα περιορισμένης έκδοσης στο πλαίσιο της σειράς του «Born On A Rainy Day», στα οποία απεικονίζονται μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις του. Ένα από τα έργα τέχνης, με τίτλο «Saturday Night» δείχνει έναν ροκ εν ρολ πιανίστα να παίζει μουσική. Ο κωμικός δήλωσε στο BBC ότι ο χαρακτήρας του έργου έχει το πόδι του πάνω στο πιάνο, κίνηση που συνηθίζει να κάνει ο Έλτον Τζον.

Ο κωμικός, ο οποίος είναι επίσης ταλαντούχος μουσικός, περιόδευσε στην Αμερική με τον Σερ Έλτον Τζον το 1976 και τόνισε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο καλός ερμηνευτής ήταν. «Όταν είδα τον Τζέρι Λι Λιούις, σκέφτηκα ότι ήταν ο καλύτερος που είχα δει εκτός από τον Λιτλ Ρίτσαρντ – και μετά είδα τον Έλτον» ανέφερε.

Τα έργα τέχνης του μουσικού και κωμικού έχουν την ίδια απήχηση με τα θρυλικά κωμικά του σκετς. Ο Μπίλι Κόνολι ζωγραφίζει στο σπίτι του στη Φλόριντα, όπου σχεδιάζει πληθώρα εικόνων. Το 2023 βιβλίο με περισσότερα από 300 έργα τέχνης που δημιούργησε, εκδόθηκε από τον οίκο Castle.