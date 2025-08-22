Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι υιοθέτησαν μια κόρη, το πρώτο παιδί του ζευγαριού, αυτό το καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα», έγραψε το ζευγάρι σε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Μπράουν, 21 ετών, και ο Μποντζιόβι, 23 ετών, παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή τον Μάιο του 2024.

Η Μπράουν έγινε γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Eleven στην επιστημονική φανταστική σειρά των αδελφών Duffer «Stranger Things». Η πέμπτη και τελευταία σεζόν θα προβληθεί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ως αποκορύφωμα των εννέα χρόνων παραγωγής της σειράς. Η βρετανίδα ηθοποιός έχει ασχοληθεί με άλλες υποκριτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «Enola Holmes» της Netflix και μιας ταινίας «Godzilla». Το 2023 κυκλοφόρησε ακόμη και ένα ρομαντικό βιβλίο.

Ο Μποντζιόβι είναι γιος του Τζον Μπον Τζόβι, ιδρυτή και frontman του ροκ συγκροτήματος Bon Jovi. Ο Μποντζιόβι έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στην ταινία “Rockbottom“, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι.

Η Μπράουν τόνισε τη σημασία της οικογένειας κατά την πρεμιέρα της ταινίας της στο Netflix “Damsel” το 2024, όπου ο Μποντζιόβι και οι γονείς του ήταν παρόντες.

«Είμαι τόσο τυχερή που είναι εδώ απόψε και αυτό σημαίνει τόσα πολλά για μένα», δήλωσε η Μπράουν. «Η οικογένεια είναι τα πάντα και το να έχω τη δεύτερη οικογένειά μου εδώ σημαίνει τα πάντα».

Το ζευγάρι ζει στη Τζόρτζια. Πρόσφατα η Μπράουν δήλωσε ότι της αρέσει να ζει σε μια φάρμα, σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από τα κοινωνικά μέσα, ενώ προωθεί την ταινία της «The Electric State» που θα κυκλοφορήσει το 2025 στο Netflix.