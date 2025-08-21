Ο Τζέιλεν Μπράουν, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών του πλανήτη. Από το 2016 μέχρι σήμερα, με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς, έχει να επιδείξει σπουδαία πράγματα. Στο παλμαρέ του, ξεχωρίζει η «κούπα» του NBA το 2024, στους τελικούς του οποίου ήταν και MVP.

Τώρα, το όνομά του, συνδέεται για τα… κατορθώματα του πατέρα του. Ο Μαρσελές Μπράουν, συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας!

Ο άλλοτε πυγμάχος, μαχαίρωσε έναν προπονητής ομάδας νέων ράγκμπι, για… ασήμαντο λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης (20/08), οι δύο άντρες, λογομάχησαν για μια… θέση πάρκινγκ. Αυτός ο διαπληκτισμός, οδήγησε τον πατέρα Μπράουν, να χρησιμοποιήσει αιχμηρό αντικείμενο για να τον τραυματίσει. Όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ Sports.

Το περιστατικό ερευνάται από την αστυνομία του Λας Βέγκας.

Μάλιστα, ο δράστης, παράτησε το θύμα και έφυγε! Ωστόσο, την επόμενη μέρα, εντοπίστηκε από τις αρχές, που του πέρασαν και χειροπέδες.

Το θύμα της επίθεσης, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για την υγεία του.

Ο Τζέιλεν Μπράουν, δεν διατηρεί καλή σχέση με τον πατέρα του. Εδώ και καιρό είναι… στα μαχαίρια.

Μάλιστα, δεν ενημερώθηκε ούτε για το περιστατικό ούτε για τη σύλληψη του μπαμπά του!