Η Ριέκα εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το γκολ του Μέναλο πήρε προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League. Ο «Δικέφαλος» είχε δοκάρι με τον Ιβανούσετς και γενικότερη υπεροχή στην κατοχή, αλλά δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις ακτές της Αδριατικής, τέσσερα χρόνια μετά τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στους ομίλους του Conference League απέναντι στη Ριέκα. Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό ήταν διαφορετικό. Η πρώτη πράξη της νέας ευρωπαϊκής μονομαχίας των δύο ομάδων, για τα πλέι οφ του Europa League, βρήκε τον «Δικέφαλο» να γνωρίζει την ήττα με 1-0 και να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Ριέκα να δείχνει διάθεση να πιέσει ψηλά και να φέρει τον ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση στην ανάπτυξη. Η πρώτη μεγάλη απειλή ήρθε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Φρουκ βρέθηκε σε καλή θέση και δοκίμασε το πόδι του, αλλά «έπεσε» πάνω στα… πλοκάμια του Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας, που αποδείχθηκε πολύτιμος για ακόμη ένα ματς, έσωσε την εστία του. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Ιβανούσετς στο 16’, όμως η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός είχε την πιο καθαρή στιγμή για την ομάδα του Λουτσέσκου στο 20ό λεπτό, όταν το σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ο Οζντόεφ απείλησε εκ νέου, δίχως επιτυχία.

Η Ριέκα δεν έμεινε παθητική. Ο Φρουκ βρήκε χώρο και στο 38’ ανάγκασε τον Παβλένκα σε ακόμη μια δύσκολη απόκρουση, για να έρθει στο 39’ η φάση που έκρινε το ματς. Ο Γιάνκοβιτς εκτέλεσε ιδανικά φάουλ, η μπάλα πήρε πορεία ακριβείας και ο Μέναλο με κοντινή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, βάζοντας τους Κροάτες σε θέση οδηγού.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε για πρώτη φορά φέτος στα προκριματικά να κυνηγάει στο σκορ και εκεί κρίθηκε το ζητούμενο: πώς θα αντιδράσει. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με 8 τελικές της Ριέκα, οι 6 εκ των οποίων βρήκαν στόχο, δείγμα της αποτελεσματικότητάς της. Ο ΠΑΟΚ είχε επίσης 8 τελικές, αλλά μόλις 2 εντός εστίας. Η διαφορά στην ποιότητα των εκτελέσεων αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο δεύτερο μέρος, οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να βρουν απάντηση. Ο Κωνσταντέλιας στο 56’ με ένα σουτ εκτός περιοχής έδωσε το σήμα της αντεπίθεσης, όμως αυτή ήταν η μοναδική στιγμή πραγματικής απειλής μέχρι το τέλος. Ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τους Σάστρε, Καμαρά και Χατσίδη, αλλάζοντας διάταξη και προσπαθώντας να φρεσκάρει την επιθετική γραμμή. Ο Ζίβκοβιτς πέρασε αριστερά, ο Κωνσταντέλιας ανέλαβε οργανωτικό ρόλο και ο Χατσίδης πήρε το δεξί άκρο. Παρά την αύξηση της κατοχής μπάλας, η υπεροχή δεν μετουσιώθηκε σε πραγματικά επικίνδυνες φάσεις. Ο Ζλόμισλιτς πέρασε ένα ήσυχο βράδυ στην εστία του, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να τον απειλήσει ουσιαστικά.

Το τελικό 1-0 άφησε τον Δικέφαλο με πολλά ερωτήματα και με την πρόκληση της ανατροπής στην Τούμπα. Η Ριέκα έδειξε συμπαγής, καλά οργανωμένη και αποτελεσματική, ενώ ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την αστοχία του και την αδυναμία του να διαχειριστεί την πίεση των Κροατών. Ωστόσο, με το σκορ να παραμένει «ευάλωτο», όλα είναι ακόμη ανοιχτά για το μεγάλο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να σπρώξει την ομάδα στην πρόκριση στους ομίλους του Europa League.

Ριέκα (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λασίτσκας, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Ντέβεντακ, Ντάντας (75’ Ιλίνκοβιτς), Πέτροβιτς, Γιάνκοβιτς, Φρουκ (85’ Μποκόγιεβιτς), Μέναλο (62’ Τσοπ), Εντοκίτ (75’ Μπούτιτς).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (60’ Σάστρε), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (60’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (60’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (75΄ Μύθου)