O ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει απόψε (21/08, 21:45), τη Ριέκα. Στο «HNK Rijeka Stadium Rujevica» της Κροατίας, θα γίνει ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας, για τα play-offs του UEFA Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μετά τη μεγάλη του πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ, στοχεύει σε μια ακόμη. Αν τα καταφέρει, θα συμμετάσχει για μια ακόμη χρονιά, στη League Phase, της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Αν και δεν έχει τη στήριξη των οπαδών του απόψε, ο ΠΑΟΚ στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα, ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας, σε μια εβδομάδα (28/08, 20:30).

Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Αυτή, είναι ακριβώς η ίδια, με εκείνη κόντρα στους Αυστριακούς, προ επτά ημερών!

Η 11αδα του του ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ.

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης Μύθου, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας.