Οι περιπέτειες των τριών ελληνικών ομάδων που αγωνίζονται φέτος το καλοκαίρι στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συνεχίζονται απόψε. Ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ στα play off Europa League αντιμετωπίζουν ο πρώτος την τουρκική Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ και ο δεύτερος την κροατική Ριέκα εκτός έδρας, ενώ η ΑΕΚ για τα play off του Conference League θα βρει μπροστά της την Αντερλεχτ – πρώτο ματς στο Βέλγιο. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους παρουσία: για όποιον δεν καταφέρει να προκριθεί, υπάρχει μια θέση στο League Stage του Conference League στο οποίο τα έσοδα είναι σημαντικά λιγότερα αλλά οι προοπτικές διάκρισης μεγαλύτερες. Η ΑΕΚ είναι σε πιο δύσκολη θέση: αν δεν αποκλείσει την ιστορική ομάδα των Βρυξελλών αποχαιρετάει νωρίς την Ευρώπη.

Τούρκοι

Ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε τη Σαχτάρ δεν μπορεί να φοβάται την ομάδα από τη Σαμψούντα, που όμως αξίζει και σεβασμό και προσοχή. Η τουρκική ομάδα είναι στη γειτονική χώρα για άλλους αυτό που λέμε «ανερχόμενη δύναμη», για άλλους «φωτοβολίδα». Ξαναβγήκε στην Ευρώπη έπειτα από 27 ολόκληρα χρόνια και μάλιστα χωρίς κανείς πέρυσι το καλοκαίρι να το περιμένει. Η Σάμσουνσπορ, εξαιτίας παραβάσεων του Financial Fair Play, είχε απαγόρευση μεταγραφών – πράγμα που της έκανε καλό. Βασίστηκε στην ομοιογένειά της και στις ιδέες του προπονητή της, του Τόμας Ρέις, και έκανε ένα σπουδαίο πρωτάθλημα στο οποίο η μόνη ομάδα που την κέρδισε δύο φορές ήταν η πανίσχυρη και τελικά πρωταθλήτρια Γαλατά. Τερματίζοντας στην τρίτη θέση, μακριά από τη Φενέρ και τη Γαλατά, αλλά μπροστά από την Μπεσίκτας, την Τραμπζονσπόρ και την Μπασακσεχίρ που έχουν ρόστερ ακριβότερα, η Σάμσουνσπορ πήρε το καλό εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League και βρέθηκε απευθείας στα play off χωρίς να δώσει προηγουμένως ματς – πράγμα μάλλον καλό για τον ΠΑΟ. Χωρίς απαγόρευση μεταγραφών φέτος άλλαξε πολύ αποκτώντας επτά νέους παίκτες. Που πιθανότατα θα της στερήσουν το πιο μεγάλο της όπλο, δηλαδή το δέσιμό της. Αυτό φαινόταν πέρυσι κυρίως στην καλή της δουλειά στην άμυνα: η Σάμσουνσπορ δεχόταν πολύ δύσκολα φάσεις και είχε ειδικότητα στις νίκες στο γκολ.

Αγνωστοι

Ο ΠΑΟ έχει μπροστά του ένα πιο χαμηλό εμπόδιο από τα προηγούμενα. Η Σάμσουνσπορ δεν έχει την εμπειρία της Ρέιντζερς, ούτε και τις μονάδες της Σαχτάρ: οι καλοί παίκτες της είναι κάποιοι σπουδαίοι άγνωστοι, όπως ο Βέλγος Αντουάν Μπακαμπού, ο φορ Μουαντιλματζί, ο μεσοεπιθετικός Κάρλος Χόλσε που ίσως λείψει, ο εξτρέμ Εμρέ Κίλιντς, ο διεθνής αλλά όχι βασικός στην Εθνική Τουρκίας τερματοφύλακας Οκάν Κοτσούκ. Αλλά ο ΠΑΟ πρέπει να προσέξει δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι ο αποψινός του αντίπαλος είναι μεν στα χαρτιά χειρότερος από τους προηγούμενους φετινούς του, πλην όμως είναι μια ομάδα διαφορετική: πιο κυνική και λιγότερο αγχώδης. Το δεύτερο είναι ότι έχει έδρα. Ο ΠΑΟ πρέπει να πάει στη Σαμψούντα έχοντας ένα αβαντάζ να υπερασπιστεί: σε διαφορετική περίπτωση εκεί το βράδυ θα είναι σκληρό. Νομίζω ότι ο κόσμος του το έχει καταλάβει, γι’ αυτό απόψε στο ΟΑΚΑ θα έχει πάνω από 40 χιλιάδες οπαδούς του.

Αποτέλεσμα

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γυρίσει από τη Ριέκα με ένα αποτέλεσμα που στην Τούμπα να ανατρέπεται – αν και το ιδανικό θα ήταν να κερδίσει, όπως τον Αύγουστο του 2021 όταν απέκλεισε την ίδια ομάδα με νίκη στην Κροατία με 0-2, ύστερα από μια αγχώδη ισοπαλία με 1-1 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει σε εκείνο το ματς μια εντυπωσιακή εμφάνιση, είχαν σκοράρει ο Ελ Καντουρί και ο Μουργκ, ενώ είχε και τρία δοκάρια! Από εκείνο το ματς ο μόνος παίκτης της ενδεκάδας του ΠΑΟΚ που θα αγωνιστεί κι απόψε είναι ο Ζίφκοβιτς. Η Ριέκα παραδοσιακά αγωνίζεται λίγο καλύτερα εκτός έδρας: και φέτος την πρόκρισή της από τη Σέλμπουρν στον προηγούμενο γύρο την πήρε με νίκη στο Δουβλίνο με 1-3. Στην αποστολή μπήκε και ο Γιακουμάκης που είναι έτοιμος: στο Μεξικό όπου αγωνιζόταν πριν υπογράψει στον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα έχει αρχίσει καιρό τώρα. Ο Λουτσέσκου δεν θα έχει τον Πέλκα και τον Σορετίρε (δύο παίκτες που έρχονται από τον πάγκο), περιμένει τον Τάισον, θα έχει αυτή τη φορά από την αρχή τον Καμαρά, πήρε για πρώτη φορά στην αποστολή τον Ντεσπότοφ και περιμένει να δει την ομάδα του να λύνεται. Το πρόβλημα στα ματς με τη Βόλσφμπεργκερ δεν ήταν η δύναμη και η ποιότητα των φιλότιμων Αυστριακών, αλλά η συνολική ανετοιμότητα του ΠΑΟΚ καθώς αυτά τα ματς ήταν τα πρώτα της σεζόν.

Δύσκολα

Η ΑΕΚ έχει μια δυσκολότερη αποστολή γιατί η Αντερλεχτ έχει και πιο μεγάλο όνομα από τη Σάμσουνσπορ και τη Ριέκα: η ευρωπαϊκή πείρα της δεν συγκρίνεται με τις ομάδες αυτές. Ενδεικτικό αυτού του γεγονότος είναι ότι με την ΑΕΚ έχει αγωνιστεί άλλες τρεις φορές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις: η Ενωση μάλιστα σε έξι ματς δεν έχει νίκη, αλλά αυτό, πέρα από την κατανόηση της δυσκολίας, μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα. Η ΑΕΚ με τις βελγικές ομάδες έχει λογιών λογιών αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια: απέκλεισε το 2017 την Κλαμπ Μπριζ και αποκλείστηκε το 2023 από την Αντβέρπ, έπειτα από δυο ματς στα οποία δεν ήταν χειρότερη. Η Αντερλεχτ μετρά φέτος ήδη έναν αποκλεισμό: την πέταξε εκτός Europa League και την έστειλε στο Conference League η Χάκεν στις αρχές Αυγούστου. Δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά είναι πάντα ομάδα με αίσθηση αποστολής: θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην αποχαιρετήσει την Ευρώπη τόσο γρήγορα. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα ψηλό εμπόδιο, πρέπει όμως να αντιμετωπίσει το πράγμα αισιόδοξα: αν αποκλείσει τους Βέλγους, ο δρόμος για διάκριση στο Conference League είναι ανοιχτός. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες σε αυτό με το όνομα της Αντερλεχτ.

Καλύτεροι

Πιο πολύ και από τους αντιπάλους η ελπίδα είναι οι τρεις ελληνικές ομάδες να δείξουν πως κατάλαβαν και βρήκαν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που είχαν στους προηγούμενους αγώνες τους. Ο ΠΑΟ πρέπει να είναι πιο παραγωγικός: θα είναι δύσκολο να αποκλείσει και τη Σάμσουνσπορ χωρίς να σκοράρει σε δύο ματς. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι δημιουργικότερος και να μην είναι ο νέος του τερματοφύλακας ο καλύτερος στα δύο ματς με τη Ριέκα: ο Παβλένκα έκανε θαύματα κόντρα στους Αυστριακούς, αλλά κι αυτά εξαντλούνται. Και η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τα καλύτερά της παιχνίδια.