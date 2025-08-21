Το βράδυ του Σαββάτου (23/08, 20:00), ο Ολυμπιακός, ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του.

Στο «άδειο», λόγω τιμωρίας. «Γεώργιος Καραϊσκάκης», φιλοξενεί τον Asteras Aktor, στην πρεμιέρα της Superleague 1.

Πρεμιέρα στη Stoiximan Super League με τον Asteras Aktor στο κάστρο μας! 🏟️ Starting our season at our home against Asteras Aktor! 🔴⚪ pic.twitter.com/AtRnAKmKz5 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2025

Τόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, μίλησαν ενόψει της αναμέτρησης με τους Αρκάδες.

Οι δυο τους, στην κάμερα της COSMOTE TV, έδωσαν το «σύνθημα» για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για τις πρώτες του σκέψεις ενόψει της έναρξης της σεζόν: «Η πρώτη μου σκέψη είναι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα για να μπούμε όπως πρέπει στη σεζόν. Οι τρεις εβδομάδες που περάσαμε στην Ολλανδία ήταν πολύ καλές. Γυρίσαμε με καλές εικόνες από την ομάδα μας και πιστεύουμε πως θα πάει καλά το ξεκίνημα της σεζόν. Ωστόσο αυτό δεν το ξέρεις μέχρι να παίξεις το πρώτο παιχνίδι».

Για το πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσει έναν Ολυμπιακό καλύτερο από τον περσινό: «Θα συμβιβαζόμασταν με το να πετυχαίναμε τα ίδια που πετύχαμε την περσινή σεζόν. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα το Κύπελλο και τερματίσαμε στις οκτώ πρώτες θέσεις στο Europa League. Φαντάζομαι πως αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο φέτος στο Champions League. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια καλή εικόνα σε όλες τις διοργανώσεις, να παίζουμε καλά και να έχουμε ομαλότητα μέσα στη σεζόν μας».

Για το ματς με τον Αστέρα: «Είναι αλήθεια πως πέρσι ηττηθήκαμε στην Τρίπολη και δεν μπορέσαμε να τους κερδίσουμε ούτε στην έδρα μας. Από όσα έχω δει, ο Αστέρας συνεχίζει να έχει την ίδια δυναμική που είχε πέρσι και διατηρεί το ίδιο επίπεδο. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι γιατί ξέρουμε πως θα χρειαστεί να υποφέρουμε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά, κρατώντας υψηλό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτή την ομάδα. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω του άδειου γηπέδου, καθώς όταν είναι ο κόσμος μας εκεί, μας δίνει μεγάλη δύναμη. Αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού».

Για το αν οι απουσίες στην επίθεση παρουσιάζουν μια ευκαιρία για τον Πνευμονίδη: «Ακόμα και αν δεν είχαμε καμία απουσία, πάλι ο Πνευμονίδης θα μπορούσε να πάρει μια θέση στο αρχικό σχήμα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Τζολάκη

Για τις προσδοκίες του ενόψει της νέας σεζόν: «Οι προσδοκίες δεν μπορεί να είναι άλλες από το να κάνουμε μια ανάλογη πορεία με την περσινή. Θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Το να διατηρηθείς στην κορυφή είναι πιο δύσκολο από το να φτάσεις εκεί, οπότε εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε τον ίδιο ζήλο, να ξεκινήσουμε πολύ καλά την σεζόν και να κοιτάμε παιχνίδι το παιχνίδι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Για το ματς με τον Αστέρα: «Πέρσι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τον Αστέρα, επομένως φέτος θα είναι μια καλή πρόκληση για μας ώστε να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, αφού πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Σίγουρα θα μας λείψει ο κόσμος και η στήριξη που μας παρέχει κάθε φορά, αλλά θα μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Για την εποχή θεωρώ πως βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο».