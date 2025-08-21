Η κορυφαία εμφάνιση του Στρακόσα με τα κιτρινόμαυρα και ο από μηχανής Θεός Ελίασον, κράτησαν «όρθια» την ΑΕΚ στο «Lotto Park», με το 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ να αφήνει τα πάντα ανοιχτά για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Πολλές και μεγάλες επεμβάσεις από τον Αλβανό τερματοφύλακα, μόλις εννιά λεπτά χρειάστηκε ο Σουηδός μεσοεπιθετικός για να σκοράρει.

Το ξεκίνημα στο ματς ήταν εφιαλτικό για την ΑΕΚ καθώς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, ο Στρακόσα είχε πέντε σπουδαίες επεμβάσεις. Στο 3’ έβγαλε το σουτ του Ουέρτα, στο 8’ έκανε το ίδιο σε πλασέ του Αζάρ και ένα λεπτό μετά έβαλε τριπλό «στοπ» στους παίκτες της Άντερλεχτ.

Μετά από μεγάλο λάθος του Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή της Ένωσης, ο Ουέρτα σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε και στη συνέχεια νίκησε δύο φορές τον Ντόλμπεργκ από κοντινή απόσταση. Αφού γλίτωσαν οι «κιτρινόμαυροι» τόσες φορές, άρχισαν σταδιακά να ισορροπούν και στο 17’ είχαν την πρώτη τους μεγάλη στιγμή στο ματς.

Από τρομερή ενέργεια του Κουτέσα από τα αριστερά, ο Γκατσίνοβιτς έσπασε στον Ζίνι κι εκείνος πλάσαρε αδύναμα. Τέσσερα λεπτά μετά ήρθε το γκολ για την Άντερλεχτ όταν ο Ντόλμπεργκ βρήκε χώρο από το όριο της περιοχή, έπιασε δυνατό σουτ και έκανε το 1-0. Στο 38’ η ΑΕΚ είχε φάση καρμπόν με εκείνη του 21’ καθώς και πάλι ο Κουτέσα έκανε τρομερή ενέργεια, ο Ζίνι γύρισε αυτή τη φορά στον Γκατσίνοβιτς που επίσης έκανε αδύναμο πλασέ.

Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών και μετά από κλέψιμο ο Γκατσίνοβιτς μπήκε διαγώνια στην περιοχή, αλλά αντί να ψάξει την πάσα σε δύο συμπαίκτες του που περίμεναν, σούταρε ψηλά. Στη φάση αυτή μάλιστα τραυματίστηκε και στην ανάπαυλα έγινε αλλαγή ενώ στις καθυστερήσεις η Ένωση κινδύνεψε να δεχτεί και άλλο γκολ, αλλά από θέση βολής ο Ουέρτα αστόχησε.

Πινέδα και Μάνταλος πέρασαν με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά, αλλά δυσκολευόταν να απειλήσει. Αντίθετα η Άντερλεχτ είχε δύο καλές στιγμές με σουτ του Αζάρ στο 56’ και κεφαλιά του Ανγκούλο στο 62’.

Τρία λεπτά μετά όμως ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς τον Ελίασον και εκείνος έμελλε να αποβεί καθοριστικός. Στο 74’ και μετά από σουτ του Πινέδα που κόντραρε, η μπάλα έφτασε στον Σουηδό που «εκτέλεσε» για το 1-1. Για να κρατήσει αυτό το σκορ η ΑΕΚ χρειάστηκε και πάλι τον Στρακόσα που διπλή εκπληκτική επέμβαση στο 80’ έσωσε σε σουτ των Ανγκούλο και Αζάρ, έχοντας και τη βοήθεια του δοκαριού στην πρώτη περίπτωση. Στα αρνητικά για την ΑΕΚ η αποβολή του Μάνταλου με χαζή δεύτερη κίτρινη στις καθυστερήσεις καθώς ο αρχηγός της θα λείψει από τη ρεβάνς.

Άντερλεχτ (Χάσι): Κόζεμανς, Αουγκούστινσον, Κανά, Χέι, Μααμάρ, Ντε Κατ (78′ Σαλιμπά), Λιανσάνα, Ουέρτα (78′ Μπερτατσίνι), Αζάρ (90′ Στρόεϊκενς), Ανγκούλο (85′ Νταό), Ντόλμπεργκ (85′ Βάσκες)

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Λιούμπισιτς (46′ Πινέδα), Κουτέσα (88′ Πένραϊς), Κοϊτά (72′ Πιερό), Γκατσίνοβιτς (46′ Μάνταλος), Ζίνι