Το εντυπωσιακό Dragonfly, το υπερ-γιοτ μήκους 142 μέτρων που ανήκει στον συνιδρυτή της Google Sergey Brin, έριξε άγκυρα στον κόλπο της Ψαρρούς, στη Μύκονο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Κατασκευάστηκε το 2024 στο γερμανικό ναυπηγείο Lurssen και η αξία του εκτιμάται στα 450 εκατ. δολάρια. Διαθέτει 12 σουίτες που μπορούν να φιλοξενήσουν 24 επισκέπτες, ενώ το πλήρωμα αριθμεί 53 άτομα.

Το εσωτερικό του, σχεδιασμένο από τον αμερικανικό οίκο Nauta Yachts, συνδυάζει απόλυτη πολυτέλεια με κομψότητα. Στον εξωτερικό σχεδιασμό έβαλε την υπογραφή του ο διάσημος German Frers, χαρίζοντάς του αέρα επιβλητικότητας.

Ανάμεσα στις παροχές ξεχωρίζουν το beach club με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, η πισίνα με γυάλινο πάτωμα, η αίθουσα κινηματογράφου, το spa, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο και τα δύο ελικοδρόμια.

Όχι τυχαία, το Dragonfly κατέκτησε το βραβείο καλύτερου γιοτ άνω των 80 μέτρων στα Yacht Style Awards 2025.