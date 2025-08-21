Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, ενώ λίγες ώρες μετά την έξοδό του ανάρτησε βίντεο στο Instagram μέσα από το δωμάτιο της νοσηλείας του, σημειώνοντας: «Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα. Συνεχίζεται…».

Αίσθηση προκαλεί ένα σύνθημα στον τοίχο του θαλάμου που γράφει: «Ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε ξανά ένα Instagram story με ένα βίντεο που δείχνει ένα χάρτινο ομοίωμά του (σαν καρικατούρα) να τραγουδά το τραγούδι του «Τρελός».

Πάνω στο βίντεο είχε γράψει: «Ίσως εγώ να ’μαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».