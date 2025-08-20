Η έγκυρη γαλλική εφημερίδα, L’ Equipe βάζει νέα δεδομένα στην υπόθεση του Ρενάτο Σάντσες, καθώς υποστηρίζει ότι ο Πορτογάλος είναι κοντά στη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ! Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Τραμπζονσπόρ κατέθεσαν πρόταση δανεισμού του παίκτη στην Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο οι Τούρκοι φαίνεται ότι κερδίζουν στο… νήμα. Η Τραμπζονσπόρ είχε καταθέσει καλύτερη οικονομικά πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Τούρκοι, ωστόσο ο Ρενάτο Σάντσες έδειχνε την προτίμηση του στον Παναθηναϊκό, εξαιτίας της παρουσίας του Ρουί Βιτόρια. Πλέον θα φανεί αν οι Γάλλοι θα επιβεβαιωθούν για την υπόθεση Ρενάτο Σάντσες και που θα καταλήξει ο Πορτογάλος μέσος.
“Βόμβα” από την Equipe: “Κοντά στην Τραμπζονσπόρ ο Ρενάτο Σάντσες”!
