Αν κάποιος, πιστεύει στις δεισιδαιμονίες και ευελπιστεί η ομάδα που υποστηρίζει στην Ισπανία, να παραμείνει στη La Liga, τότε μια είναι η λύση.

Αυτή δεν πρέπει να έχει στο ρόστερ της τον Ντάρβιν Ματσίς! Ο πρώην εξτρέμ της Βαγιδολίδ έχει ντυθεί… νεκροθάφτης από το 2022 ακολουθεί συνεχώς το «ασανσέρ» για τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της χώρας!

Venezuelan winger Darwin Machis has been relegated in FOUR consecutive seasons 😳 He has finished in the bottom 3 of LaLiga with Granada (2022), Real Valladolid (2023), Cadiz (2024) and Real Valladolid (2025) pic.twitter.com/wL10VngmUF — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 25, 2025

Όταν κάποιος ακούει το όνομα του Ντάρβιν Ματσίς, σίγουρα δεν του έρχονται πολλά στο μυαλό. Ωστόσο, ο Βενεζουελάνος άσος έχει να επιδείξει ένα αξιοπρεπές βιογραφικό. Με γεμάτες σεζόν σε Ισπανία και Ιταλία, στα 32 του συνεχίζει την καριέρα του στη Βαγιαδολίδ.

Αν και η σταδιοδρομία του δεν είναι άσχημη, την τελευταία πενταετία κατέχει ένα αρνητικό ρεκόρ.

Σε τέσσερις διαδοχικές χρονιές μετρά ισάριθμους υποβιβασμούς, από τη La Liga στη La Liga 2!

Μάλιστα, έχει αυτό το επίτευγμα με τρεις διαφορετικούς συλλόγους!

🇻🇪🫠 Darwin Nachis (32) has been relegated from La Liga 4 seasons in a row! 🔻📉 pic.twitter.com/7GmHsbfVEi — EuroFoot (@eurofootcom) April 26, 2025

Πρώτο του «θύμα» ήταν η Γρανάδα το 2022, με την οποία έχασε στο… νήμα τη παραμονή από τη Κάδιθ.

Λίγους μήνες μετά έγινε κάτοικος Βαγιαδολίδ. Εκεί, στην πρώτη του χρονιά, είδε την ομώνυμη ομάδα να τελειώνει στη 18η θέση της βαθμολογίας και να ακολουθεί τον δρόμο για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Το 2024 αγωνίστηκε στη Κάδιθ ως δανεικός. Όλως τυχαίως, οι «κιτρινομπλέ» δεν τα κατάφεραν, λέγοντας «αντίο» στα μεγάλα σαλόνια!

Τη σεζόν που μας πέρασε, γύρισε στη Βαγιαδολίδ η οποία μόλις είχε προβιβαστεί. Αν και υπήρχαν βλέψεις για «εύκολη» σωτηρία, ο Ματσίς και οι συμπαίκτες του είδαν τις υπόλοιπες 19 ομάδες του πρωταθλήματος, να τερματίζουν πάνω από τους «Pucelanos».

Μια… σπάνια κατάρα που «στοιχειώνει» τον επιθετικό από την Τουκουπίτα. Αυτή, μόνο με την αντίστοιχη του Άαρον Ράμσντειλ θα μπορούσε να συγκριθεί!

🇻🇪 Darwin Machís has now been relegated from La Liga four seasons in a row! 📉 People are calling him the ‘Venezuelan Aaron Ramsdale’. 🫠 pic.twitter.com/McYGNquaEq — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 4, 2025

Τώρα, πήρε μεταγραφή, στην πατρίδα του και την UCV FC. Οι φίλοι της, αν και… τρέμουν, ελπίζουν η ομάδα τους να «γλιτώσει»!