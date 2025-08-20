Ο Τετέ εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο τη Σαμσουνσπόρ και αναφέρθηκε τόσο στο πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα του με το γκολ, όσο και στην αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τετέ:

Προέρχεστε από μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Τι παραπάνω χρειάζεται να κάνετε ώστε να έρθει η πρόκριση και κόντρα στην Σαμσουνσπόρ;

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση. Βέβαια αυτή πέρασε, οπότε κοιτάμε τον αυριανό αγώνα. Έχουμε προετοιμαστεί για τον συγκεκριμένο αντίπαλο, κάναμε μια καλή εβδομάδα και προσβλέπω σε ένα ωραίο παιχνίδι».

Ο Παναθηναϊκός σε 4 παιχνίδια έχει σκοράρει μόλις μια φορά. Ο Τετέ είναι ένας από τους παίκτες που βρίσκονται στην επιθετική γραμμή. Τι θεωρεί ότι είναι αυτό που φταίει και η ομάδα έχει τόσο χαμηλή παραγωγικότητα;

«Ξέρουμε πράγματι ότι δεν έχουμε σημειώσει πολλά γκολ. Αν και ο στόχος μας είναι αυτός, να είμαστε επιθετικοί, να σκοράρουμε. Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Είμαστε καλά οργανωμένοι, μια συμπαγής ομάδα, με πίστη και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε έναν καλό αγώνα».

Οι Τούρκοι σε ξέρουν πολύ καλά από την παρουσία σου στην Γαλατάσαραϊ. Πέρσι έκανες μια εξαιρετική χρονιά. Τι ήταν αυτό που σε επηρέασε και στον Παναθηναϊκό έκανες καλύτερη σεζόν;

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν είσαι σε μια νέα ομάδα τα πράγματα αλλάζουν, έχεις άλλη πίστη, άλλες προσλαμβάνουσες, άλλον προπονητή, άλλους συμπαίκτες, άλλη ατμόσφαιρα. Είμαι χαρούμενος εδώ. Πέρασα πολύ όμορφα και στην Τουρκία, αλλά τώρα κοιτάω να κάνω το παν για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό».