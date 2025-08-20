Ο τεχνικός της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ράις, μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να αγωνιστεί χωρίς φόβο κόντρα στους «πράσινους».

Τι ανέφερε ο Γερμανός προπονητής:

«Θέλουμε να διατηρήσουμε την αγωνιστική μας φιλοσοφία αυτή τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας δυνατός αντίπαλος και όλα μπορούν να αλλάξουν σε κάθε αγώνα. Ήρθαμε στην Αθήνα, όχι μόνο για να είμαστε εδώ, αλλά για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Παρά τις αλλαγές στην ομάδα, είμαστε στο σωστό δρόμο. Η δύναμή μας, αυτό που μας ξεχωρίζει, είναι η ομαδική μας δουλειά και η ενότητα που έχουμε πετύχει.

Θα είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο εναντίον του Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσουμε για την καλύτερη δυνατή απόδοση».

Γιαβρού: «Δεν είμαστε εύκολος αντίπαλος»

Ο Ζεκί Γιαβρού εκπροσώπησε τους παίκτες της Σαμσουνσπόρ και ανέφερε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό:

«Ήρθαμε εδώ με περηφάνια, για να εκπροσωπήσουμε την ομάδα μας και τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά και εμείς δεν είμαστε εύκολος αντίπαλος.

Κανένας αγώνας δεν κρίνεται προτού μπεις στο γήπεδο. Πολλοί, ίσως, πιστεύουν πως ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί στους αγώνες με τη Σαμσουνσπόρ, όμως, εμείς θέλουμε να στενοχωρήσουμε τον κόσμο του».