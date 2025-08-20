Δημοφιλή
Γκρουέσο, Χόνγκλα… και όχι μόνο για τον Άρη!
Η προσθήκη ενός χαφ έχει εξελιχθεί σε αυτοσκοπό για τον Άρη στο φινάλε των μεταγραφών. Έχουν γίνει πολλά και έχουν γραφτεί ακόμα περισσότερο που ανέδειξαν την ανάγκη προσθήκης τουλάχιστον ενός αμυντικού μέσου για να πλαισιώσει τους Μόντσου Ρόντρίγκεθ και Ούρος Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Υπάρχουν… φρέσκες περιπτώσεις που απασχολούν το τελευταίο διάστημα, αλλά και γνώριμες όπως […]
Οι δύο όροι που θέτει ο Παναθηναϊκός για τον Ρενάτο Σάντσες
Έχει καεί στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι ο Παναθηναϊκός. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα δούμε μια περίπτωση που έφερε μπόλικο ενθουσιασμό και ακόμα περισσότερο κόσμο στο αεροδρόμιο. Αλλά στο γήπεδο δεν έφερε τίποτα. Μιλάμε για την περίπτωση του Μίκαελ Εσιέν. Ένας σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ήρθε στην Ελλάδα για να φορέσει τη […]
Λουτσέσκου: «Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση» – Μεϊτέ: «Στόχος μας το Europa League»
Με φόντο τη «μάχη» με τη Ριέκα για τα πλέι οφ του Europa League, οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Σουαλιό Μεϊτέ μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου, στέλνοντας το μήνυμα της πρόκρισης στη League Phase και βάζοντας στην κουβέντα τις συνθήκες πίεσης που συνοδεύουν τον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου» στάθηκε τόσο στη βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα του όσο και στη διαρκή πίεση που […]
Με Ελίασον η ΑΕΚ στις Βρυξέλλες
Η ΑΕΚ αναχωρεί με προορισμό τις Βρυξέλλες, με τον Νίκλας Ελίασον να είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς
To μεγάλο στοίχημα του Βαγγέλη Παυλίδη
Είναι προφανές πως το επικείμενο, βράδυ Τετάρτης, συναπάντημα με τη Φενέρ στην Πόλη, ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη της εφετινής σεζόν για τη Μπενφίκα. Τι κι αν πρόσφατα οι Κόκκινοι της Λισαβώνας κατέκτησαν το Σούπερ Καπ της Πορτογαλίας; Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και τα πλέον απαιτητικά. Ο δε Βαγγέλης Παυλίδης αναμένεται και πάλι να έχει τον […]