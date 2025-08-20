Έχει καεί στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι ο Παναθηναϊκός. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα δούμε μια περίπτωση που έφερε μπόλικο ενθουσιασμό και ακόμα περισσότερο κόσμο στο αεροδρόμιο. Αλλά στο γήπεδο δεν έφερε τίποτα. Μιλάμε για την περίπτωση του Μίκαελ Εσιέν. Ένας σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ήρθε στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι, αλλά τη φόρεσε ελάχιστες φορές. Ο λόγος δεν ήταν φυσικά η κλάση του και η αξία του. Είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του ο Εσιέν. Ο λόγος ήταν τα πόδια του. Για όσους είχαμε βρεθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού εκείνο το καλοκαίρι, η εικόνα του τις λίγες φορές που τον είδαμε προκαλούσε… θλίψη. Αδυνατούσε να τρέξει έστω και σε χαλαρούς ρυθμούς. Δεν ήταν έκπληξη λοιπόν τα όσα – δεν – έκανε τον χειμώνα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τον Ρενάτο Σάντσες, έναν «ταλαιπωρημένο» σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου. Γιατί ταλαιπωρημένος; Γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς στην καριέρα του, τραυματισμοί που δεν του έχουν επιτρέψει να βγάλει στο γήπεδο όλα όσα μπορεί και να στεριώσει σε κάποια ομάδα. Γιατί σούπερ σταρ; Γιατί έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, με αποκορύφωμα το EURO με την Πορτογαλία το 2016. Ενα χρυσό, όσο και πληγωμένο βιογραφικό για έναν ποδοσφαιριστή που αναζητά την… Ιθάκη του, αλλά πάνω απ’ όλα τον καλό του ποδοσφαιρικό εαυτό, μακριά από τους τραυματισμούς και τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν.

Για να τον πάρει θέλει να είναι σίγουρος. Και να μην την πατήσει με μια περίπτωση «νέου Εσιέν». Και η πορτογαλική Abola φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα τους όρους που βάζει στο τραπέζι ο Παναθηναϊκός πριν προχωρήσει τη μεταγραφή με τον παίκτη, ενόσω τα έχει βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ποιοι είναι αυτοί;

«Η οριστικοποίηση της συμφωνίας, πάντως, θα έρθει μόνο αν καλυφθούν δύο βασικοί άξονες. Αφενός να βρεθεί η “χρυσή τομή” σε οικονομικό επίπεδο, με σαφείς όρους σχετικά με το ποιο κομμάτι του συμβολαίου θα αναλάβει ο Παναθηναϊκός και αν θα υπάρξει ενδεχόμενο μπόνους ανά συμμετοχή. Αφετέρου να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο λόγω του ιατρικού ιστορικού του διεθνούς Πορτογάλου», αναφέρουν οι Πορτογάλοι. Και μάλλον είναι έγκυροι, αφού στον Παναθηναϊκό ναι μεν ενθουσιάζονται με τη σκέψη να έχουν έναν τόσο ποιοτικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ, αλλά θα πρέπει αυτός ο ποδοσφαιριστής να παίξει κιόλας. Και μάλιστα σε μια θέση πολύ κομβική γι’ αυτό που θέλει να χτίσει ο Ρουί Βιτόρια.