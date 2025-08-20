Τι κι αν εχθές είχε υποχρεώσεις στη Λωζάνη; Ο Εμμανουήλ Καραλής, δίνει το παρών στο κλειστό του ΟΑΚΑ. για την αναμέτρηση ΕλλάδαΛετονία!

Ο Έλληνας επικοντιστής, μετά την «επική» του εμφάνιση στο Diamod League, στηρίζει την προσπάθεια της εθνικής ομάδας μπάσκετ!

Σχεδόν 24 ώρες μετά την «πρωτιά» του, εισάκουσε το κάλεσμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greak Freek», έδωσε το σύνθημα ώστε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο.

Ο Καραλής, στηρίζει έμπρακτα, την προσπάθεια των παικτών του Σπανούλη, στο Τουρνουά Ακρόπολις.

Η παρουσία του στις κερκίδες, «σκόρπισε» χαμόγελα στους φιλάθλους.

Άλλωστε, το «χρυσό» παιδί του ελληνικού στίβου, είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της χώρας!

Φωτογραφικά «κλικ» του Εμμανουήλ Καραλή στο ΟΑΚΑ

