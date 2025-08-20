Η Βιέννη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026 μετά τη νίκη του αυστριακού τραγουδιστή JJ με το «Wasted Love». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Wiener Stadthalle με τον πρώτο ημιτελικό στις 12 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που η αυστριακή πρωτεύουσα αναλαμβάνει τη Eurovision, μετά το 1967 και το 2015.

«Ύστερα από ενδελεχή εξέταση και βάσει ομόφωνης απόφασης της επιτροπής, η ORF κατέληξε ότι η πρόταση της Βιέννης είναι η πιο ελκυστική, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών και logistics, αλλά και οικονομικά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ORF, Ρόλαντ Βάισμαν.

Ο JJ (Γιοχάνες Πίετς) είναι ο τρίτος αυστριακός καλλιτέχνης που κατακτά τη Eurovision, μετά την Κοντσίτα Βουρστ το 2014 και τον Ούντο Γιούργκενς το 1966.

Οι ημερομηνίες της Eurovision 2026

Εκτός της πόλης που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες διεξαγωγής: