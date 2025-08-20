Σάλο έχει προκαλέσει στη Νορβηγία το κατηγορητήριο που βαραίνει τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιο της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ, ο οποίος κατηγορείται για 32 παραβάσεις, ανάμεσά τους 4 βιασμούς, κακοποίηση συντρόφου, βιαιοπραγίες και παράνομη βιντεοσκόπηση, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα Στούρλα Χέρνικσμπο.

Η κατάθεση της πρώην συντρόφου του, influencer Νόρα Χάουκλαντ, συγκλονίζει, καθώς περιγράφει επαναλαμβανόμενη σωματική και ψυχολογική βία που φέρεται να υπέστη σε διάφορες χώρες όπου ζούσαν ή ταξίδευαν μαζί.

Και τώρα η Bild αποκαλύπτει το κατηγορητήριο ενός εκ των θυμάτων.

Σοκάρει η κατάθεση της πρώην συντρόφου του – Όσα βίωσε στα χέρια του Μάριους

Πρόκειται για την influencer Νόρα Χάουκλαντ, η οποία υπέστη σωματική και ψυχολογική βία όσο ήταν ζευγάρι με τον Μάριου Μποργκ Χόιμπι.

Από το καλοκαίρι του 2022 έως το φθινόπωρο του 2023, ο Μάριους φέρεται να κακοποιούσε την τότε σύντροφό του Νόρα στο Όσλο, στο Άσκερ, στην Άλτα, στα Μπαρμπέιντος και σε άλλα μέρη, μέσω επαναλαμβανόμενης βίας, απειλών και άλλων αδικημάτων.

«Η βία συνίστατο, μεταξύ άλλων, στο να τη χτυπά επανειλημμένα στο πρόσωπο, να της ρίχνει γροθιές, να την πνίγει και να την αρπάζει βίαια» δήλωσε η εισαγγελία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, της πέταξε επίσης αντικείμενα, την έριξε πάνω σε τοίχους και στο πάτωμα και κατέστρεψε έπιπλα, σπάζοντας μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, πόρτες ντουλαπιών και άλλα αντικείμενα. Επιπλέον, την κακοποιούσε λεκτικά με βρισιές και εξευτελισμούς.

Η ανάρτηση όλο νόημα της πρώην του μετά την απαγγελία του κατηγορητηρίου

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση του κατηγορητηρίου με το οποίο είναι αντιμέτωπος ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ, η Νόρα Χάουκλαντ, ανήρτησε ένα βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram, που την δείχνει να χορεύει ανέμελα σε μια παραλία.

«Αυτό το ποστ είναι ένας φόρος τιμής στο χαμόγελο – κανείς δεν θα μου το πάρει ξανά. Αυτό το καλοκαίρι χαμογέλασα πολύ και ένιωσα το δάκρυ στην καρδιά μου! Νιώθω πιο δυνατή και καλύτερη και σύντομα έτοιμη για ένα comeback».

Οι καταθέσεις της συνέβαλαν στη σύλληψή του

Πρόσφατα, η Νόρα Χάουκλαντ βρέθηκε ακόμη τρεις φορές στην αστυνομία για κατάθεση, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσω Snapchat. «Σήμερα είχα την τελευταία μου κατάθεση. Δεν είναι μόνο κουραστικό επειδή συζητούνται πολλά· είναι κουραστικό επειδή πρέπει να αντιμετωπίσεις συναισθήματα, τραύματα και όλα όσα ο εγκέφαλος είχε απωθήσει», έγραψε.

Ο δικηγόρος Τζον Κρίστιαν Έλντεν, που εκπροσωπεί τη Νόρα Χάουκλαντ μαζί με τρεις ακόμη από τις φερόμενες ως θύματα του Μάριους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Το κατηγορητήριο συντάχθηκε σε συμφωνία με τις καταθέσεις των εντολέων μας και το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό. Πρόκειται για μια σοβαρή και εκτενή κατηγορία».