Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν αποχαιρέτησε το καλοκαίρι της με μια σειρά φωτογραφιών από τα καταγάλανα νερά της Ελλάδας.

Στις δημοσιεύσεις της στο Instagram, η Κίντμαν έγραψε τη λεζάντα «Summer memories. Now back to school», δηλώνοντας ουσιαστικά το τέλος των φετινών διακοπών της και την προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων.

Παρά το γεγονός ότι δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία, τα καταγάλανα τοπία, η βραχώδη ακτογραμμή και τα κρυστάλλινα νερά αποτελούν χαρακτηριστικά των Παξών ή άλλων νησιών του Ιονίου.