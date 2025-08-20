Η Άσλεϊ Σεντ Κλερ, η 26χρονη μητέρα του μικρότερου γιου του Έλον Μασκ, αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και κινδυνεύει με έξωση από το διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη. Για να τα βγάλει πέρα, ξεκίνησε ένα νέο podcast στην πλατφόρμα Χ του ίδιου του Μασκ, δηλώνοντας πως ελπίζει μέσα από αυτό να καλύψει τα υπέρογκα έξοδα διαβίωσής της, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η δικαστική της διαμάχη με τον δισεκατομμυριούχο για την επιμέλεια του παιδιού τους.

«Λοιπόν, μετά από ένα χρόνο απρογραμμάτιστης επαγγελματικής αυτοκτονίας, πολλές αμφισβητήσιμες επιλογές ζωής και ένα κενό στο προφίλ μου στο LinkedIn που δεν μπορεί να εξηγηθεί νομικά, αποφάσισα να ξεκινήσω ένα podcast», είπε στο πρώτο επεισόδιο του «Bad Advice with Ashley St. Clair» τη Δευτέρα 18 Αυγούστου. Ισχυρίστηκε ότι αποφάσισε να ξεκινήσει το podcast επειδή της κάνουν έξωση και συνέχισε λέγοντας ότι μια αμερικανική αγορά προβλέψεων που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα τής πρόσφερε 10.000 δολάρια για να διαβάσει μια διαφήμιση.

«Όχι επειδή το ζήτησε κανείς, αλλά γιατί, στατιστικά μιλώντας, η επιλογή μου ήταν είτε να το κάνω αυτό είτε να μπω σε ένα σχήμα πυραμίδας (multi-level marketing)» είπε, υπαινισσόμενη τη δύσκολη οικονομική της κατάσταση εν μέσω της διαμάχης της με τον Έλον Μασκ.

Αστειευόμενη είπε ότι δεν ξεκινάει το podcast επειδή έχει καλές ιδέες ούτε επειδή θεωρεί ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο δώρο στην ανθρωπότητα. «Στην πραγματικότητα νομίζω ότι έχω τις χειρότερες ιδέες, οπότε θεωρήστε οτιδήποτε βγαίνει από το στόμα μου μία ιστορία που λειτουργεί ως προειδοποίηση», συνέχισε.

Η διαμάχη του Έλον Μασκ με την Σεντ Κλερ

Ο Μασκ και η Σεντ Κλερ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο X και ξεκίνησαν τη σχέση τους ενώ εργάζονταν μαζί στο Σαν Φρανσίσκο λίγο αργότερα, όπως δήλωσε στην New York Post τον Φεβρουάριο του 2025. Στις 14 Φεβρουαρίου, η Σεντ Κλερ ανακοίνωσε στο X ότι αυτή και ο Μασκ μοιράζονται έναν γιο που ονομάζεται R.S.C., αν και μόλις τον Απρίλιο επιβεβαιώθηκε το μικρό του όνομα ως Ρωμύλος.

Η Σεντ Κλερ ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους. Τον Μάρτιο, ο Μασκ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Σεντ Κλερ ότι «άσκησε οικονομικά αντίποινα» εναντίον του παιδιού τους. Δήλωσε ότι «παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζει με βεβαιότητα» αν το παιδί είναι δικό του, έχει δώσει διατροφή στην Σεντ Κλερ και «2,5 εκατομμύρια δολάρια και της στέλνω 500.000 δολάρια ετησίως». Η Σεντ Κλερ απάντησε στο tweet του Μασκ, λέγοντας ότι «αρνήθηκε» να κάνει τεστ πατρότητας: «Έλον, σου ζητήσαμε να επιβεβαιώσεις την πατρότητα μέσω ενός τεστ πριν το παιδί μας (στο οποίο έδωσες το όνομα) γεννηθεί». «Και δεν μου έστελνες σε εμένα χρήματα, έστελνες υποστήριξη για το παιδί σου που θεωρούσες απαραίτητη… μέχρι που απέσυρες το μεγαλύτερο μέρος της για να διατηρήσεις τον έλεγχο και να με τιμωρήσεις για ανυπακοή», συνέχισε. «Αλλά στην πραγματικότητα τιμωρείς μόνο τον γιο σου».

Ο Μασκ είναι επίσης πατέρας 13 ακόμα παιδιών, τα οποία μοιράζεται με τρεις άλλες γυναίκες.

Πηγή: San Francisco Chronicle, People