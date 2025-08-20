Η Ρωσία, έπειτα από τον αποκλεισμό της από τη Eurovision, ανακοινώνει τη διοργάνωση ενός νέου διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού, με το όνομα Intervision, αξιοποιώντας τη ρίζα μιας ιστορικής ονομασίας που ήταν συνδεδεμένη με τη σοβιετική εποχή. Η Intervision είχε πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, φιλοξενώντας ως επί το πλείστον χώρες του ανατολικού μπλοκ.

Η διοργάνωση ξεκίνησε υπό την ηγεσία του Λεονίντ Μπρέζνιεφ, με τους πρώτους διαγωνισμούς να λαμβάνουν χώρα στην Τσεχοσλοβακία (1965-1968), ενώ αργότερα μεταφέρθηκε στην πολωνική πόλη Σόποτ (1977-1980), αντικαθιστώντας προσωρινά το Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σόποτ. Η μορφή του διαγωνισμού ήταν παρόμοια με αυτή της Eurovision, επιτρέποντας στις χώρες-μέλη του τηλεοπτικού δικτύου Intervision να στείλουν έναν καλλιτέχνη, με νικητή που αποφασιζόταν από ειδική κριτική επιτροπή.

Ιστορική Σύνδεση Δύσης και Ανατολής

Παρά τις πολιτικές διαστάσεις που έφερε ο διαγωνισμός, δεν ήταν αποκομμένος πλήρως από τη Δύση. Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και η Ισπανία συμμετείχαν κατά διαστήματα, ενώ η Φινλανδία – διατηρώντας στάση ουδετερότητας στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου – κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τελευταίο διαγωνισμό του 1980.

Νέα εποχή για την Intervision

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε επίσημο διάταγμα για τη δημιουργία μιας ρωσικής εκδοχής του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού. Σήμερα, δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα των χωρών που θα συμμετάσχουν στη νέα Intervision.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο διευθυντής του Τμήματος Πολυμερούς Ανθρωπιστικής Συνεργασίας και Πολιτιστικών Σχέσεων του ρωσικού ΥΠΕΞ, Αλεξάντερ Αλίμοφ, δήλωσε: «Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η Δημοκρατία της Ινδίας, η Δημοκρατία του Καζακστάν, το Κράτος του Κατάρ, η Δημοκρατία της Κένυας, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Δημοκρατία της Κολομβίας, η Δημοκρατία της Κούβας, η Δημοκρατία της Κιργιζίας, η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Δημοκρατία της Σερβίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, η Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Αιθιοπίας και η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής».

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αρχική λίστα των 19 χωρών προστέθηκαν ακόμη η Κένυα και η Αιθιοπία, ενώ ο Αλίμοφ τόνισε την προσδοκία τους για τη «δημιουργική συμμετοχή ενός ερμηνευτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα». Ο ίδιος σημείωσε: «Δυστυχώς, δεν συμπεριλήφθηκαν όλες οι χώρες στη λίστα μας με εκείνες που προσκαλέσαμε». Ωστόσο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά πως «δεν αρνηθήκαμε ούτε μία συμμετοχή για πολιτικούς λόγους».

Οργάνωση Intervision 2025

Ο τελικός της Intervision 2025 προγραμματίστηκε να διεξαχθεί στη Μόσχα στις 20 Σεπτεμβρίου. Τη διοργανωτική επιτροπή θα προεδρεύει ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντμίτρι Τσερνιτσένκο, ενώ ο Σεργκέι Κιριένκο, υπεύθυνος εσωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, θα ηγείται του εποπτικού συμβουλίου.

Το παρασκήνιο του αποκλεισμού της Ρωσίας από τη Eurovision

Η πρωτοβουλία της Ρωσίας να δημιουργήσει τη νέα Intervision έρχεται ως απάντηση στον αποκλεισμό της από τη Eurovision το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία της 26ης Φεβρουαρίου. Οι ρωσικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί VGTRK και Channel One ανακοίνωσαν την αναστολή συμμετοχής τους στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Η EBU επέβαλε την αναστολή στις 26 Μαΐου, στερώντας στη Ρωσία το δικαίωμα να συμμετάσχει σε μελλοντικούς διαγωνισμούς της Eurovision, εκτός εάν επανέλθει η ιδιότητά της ως μέλος.