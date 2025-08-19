Με… φτερά στα πόδια, ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» για άλλη μια φορά πάνω από τα 6 μέτρα!

Τι κι αν έβρεχε καταρρακτωδώς στη Λωζάνη; Ο Έλληνας αθλητής δεν… καταλαβαίνει από αυτά!

BOSS! Emmanouil Karalis secures the win in the men’s pole vault at tonight’s city event a #LausanneDL🇨🇭 He claims it with a best jump of 6.02m 🙌😮‍💨 WHAT. A. START. All eyes now turn to the main stadium event taking place tomorrow 🏟️ 📸 @matthewquine for Diamond League AG… pic.twitter.com/iCOfvrrMau — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 19, 2025

Με προσπάθεια στα 6,02μ., ο 25χρονος επικοντιστής, κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting της Ελβετίας.

Ο Καραλής, βρίσκεται σε… δαιμονιώδη κατάσταση. Για 11η φορά πέρασε το συγκεκριμένο ύψος και δείχνει έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα.

Μάλιστα, αυτή ήταν η «παρθενική» του νίκη, σε Diamond League! Μια ακόμη σπουδαία διάκριση, στο «πλούσιο» παλμαρέ του!

Η προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή

Μετά την κατάκτηση της πρωτιάς, πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους φιλάθλους. Γύρος του θριάμβου, selfies και αυτόγραφα για τον «Ασημένιο» Ολυμπιονίκη του Παρισιού.

Παράλληλα, στο τέλος, πήρε και ένα… ξεχωριστό δώρο. Στις αποσκευές της επιστροφής, θα έχει και ένα… ελβετικό τυρί, ως «ενθύμιο» για τη συμμετοχή στο μίτινγκ της Λωζάνης!