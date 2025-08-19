Δοκιμάζοντας τα όρια της τεχνολογίας e-POWER τρίτης γενιάς, οι μηχανικοί της Nissan ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εμβληματικό ταξίδι από το Land’s End προς το John O’Groats με ένα μόνο γέμισμα της δεξαμενής καυσίμου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα .

Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, Bedfordshire, οδήγησαν δύο οχήματα Qashqai e-POWER σε όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα ρεζερβουάρ βενζίνης, με καύσιμο να επαρκεί για ακόμα 161 χιλιόμετρα όταν έφτασαν στον τερματισμό. Επιβεβαιώνοντας την καλύτερη οικονομία καυσίμου στην κατηγορία του, η ομάδα πέτυχε 3,76L/100km στην επική πρόκληση.

Αυτό το κατόρθωμα αντικατοπτρίζει μια παρόμοια πρόκληση που είχε αναληφθεί το 2007, όταν το Qashqai 1.5dCi Diesel ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για την οικονομία καυσίμου εκείνη την εποχή, με μέση κατανάλωση 4,2L/100km. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα και με την τελευταία και καλύτερη ηλεκτροκίνητη τεχνολογία της Nissan, το Qashqai ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά, ολοκληρώνοντας την πρόκληση με ένα μικρότερο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 10 λίτρα.