Η μοναδική Ferrari Daytona SP3 δημοπρατήθηκε κατά τη διάρκεια της φετινού Pebble Beach στην Καλιφόρνια και έγινε το πιο ακριβό αυτοκίνητο που έχει βγει ποτέ σε δημοπρασία, αφού πουλήθηκε για 26 εκατ. δολάρια.

Η Ferrari, σε συνεργασία με τον οίκο RM Sotheby’s στο Μοντερέι της Καλιφόρνια, κατέρριψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς μια μοναδική Ferrari Daytona SP3 του 2025 Tailor Made πουλήθηκε έναντι 26 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, καθιστώντας την την πιο ακριβή νέα Ferrari που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Tο αυτοκίνητο διαθέτει εντυπωσιακά ανθρακονήματα και χρώματα Giallo Modena, με το πρώτο λογότυπο της Ferrari να εφαρμόζεται σε όλο το αμάξωμα. Το εσωτερικό είναι φινιρισμένο με Q-Cycle, ένα βιώσιμο ύφασμα κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό ελαστικών και περιλαμβάνει κίτρινες ζώνες ασφαλείας και κεντημένα μοτίβα με το «Percing Horse».